Deficitul scade, dar economiștii avertizează: România rămâne în scenariul recesiunii, iar leul s-ar putea deprecia în următoarele luni

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, 80% dintre economişti anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Foto: Getty Images

Indicatorul de încredere a crescut în luna iunie, pe fondul unei performanţe peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar şi al unui calm relativ în războiul din Iran, însă rămâne la niveluri consistente cu o situaţie de recesiune, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, citat de Agerpres.

"Indicatorul de încredere a crescut în luna iunie, la evoluţie contribuind atât factori interni, cât şi externi. Pe partea internă am avut o performanţă peste aşteptări în reducerea deficitului bugetar, iar pe partea externă un calm relativ în războiul din Iran. Însă indicatorul de încredere rămâne la niveluri consistente cu o situaţie de recesiune. Acelaşi risc ridicat de recesiune este indicat şi de anticipaţiile de creştere economică pentru anul în curs", susţine acesta, printr-un comunicat transmis joi.

Astfel, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 7 puncte în luna iunie, la valoarea de 37,5 puncte. Indicatorul condiţiilor curente s-a majorat cu 5,4, până la valoarea de 28,8 puncte, iar cel al anticipaţiilor a crescut cu 7,8 puncte, atingând valoarea de 41,9 de puncte.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (iulie 2027) a crescut uşor faţă de valoarea înregistrată în exerciţiul anterior, ajungând la 7,63%, iar 65% dintre analiştii financiară anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia, în timp ce 25% anticipează majorarea ei.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, 80% dintre economişti anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 15% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,3179 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,3737 lei pentru un euro.

Datoria publică ar putea crește în următoarele 12 luni

Pe de altă parte, sondajul CFA România anticipează un avans al economiei de 0,1% pentru acest an şi un deficit bugetar de 6,4% din PIB. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 58% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni iar 26% o scădere. De asemenea 75% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 20% că sunt corect evaluate.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă şi o întrebare referitoare la anticipaţiile privind evoluţia preţului petrolului Brent în următoarele 12 luni, participanţii anticipând un preţ (media anticipaţiilor) de 85 dolari/baril.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 14 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente, referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii, şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia are peste 265 de membri, deţinători ai titlului de CFA.