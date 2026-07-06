Un mare grup bancar avertizează: "Recesiunea e scenariul de bază pentru economia României în 2026"

Inflația la sfârșitul anului ar urma să fie de 5,9%, comparativ cu 10,9% în cel mai recent raport pentru luna mai. FOTO: Getty Images

Românii ar putea avea de așteptat aproape un an până la primele reduceri ale dobânzilor, într-un context economic tot mai dificil. Economiștii de la Erste Group estimează într-un raport că BNR va menține rata-cheie la 6,5% cel puțin până în mai 2027, în timp ce recesiunea devine scenariul de bază pentru economia României în 2026.

"Ne așteptăm ca rata cheie să rămână la 6,50% până în mai 2027. Creșterile ratelor par puțin probabile într-o economie slabă care funcționează cu un decalaj de producție negativ. O gestionare mai strictă a lichidității prin licitații de acceptare a depozitelor ar putea ridica rata efectivă peste nivelul actual de 5,50% al facilității de depozit, dar acesta nu este scenariul nostru de bază și ar reflecta mai degrabă preocupări legate de cursul valutar decât presiuni inflaționiste reînnoite", se precizează în raportul Erste.

Inflația la sfârșitul anului ar urma să fie de 5,9%, comparativ cu 10,9% în cel mai recent raport pentru luna mai.

"O decelerare bruscă este probabilă în lunile de vară, determinată de efecte de bază favorabile, în timp ce evoluțiile recente ale Brent sugerează că prețurile globale ale combustibililor ar putea oferi o ușurare suplimentară pe termen scurt. O nouă depreciere a leului rămâne un risc în creștere pentru perspectivele inflației, deși, deocamdată, perechea EUR/RON s-a stabilizat într-un nou interval de tranzacționare. Inflația de bază a atins 8,5% în luna mai și preconizăm că va scădea la 5,6% până la sfârșitul anului".

Raportul estimează că ratingurile de credit suverane ale României vor rămâne neschimbate în 2026.

"Instabilitatea politică internă a adăugat un alt nivel de incertitudine. Cu toate acestea, execuția bugetară solidă în primele cinci luni, o ipoteză realistă pentru bugetul de stat din 2026 și veniturile mai mari provenite din creșterea PIB-ului nominal determinată de inflație oferă o anumită marjă de manevră pentru a îndeplini ținta de deficit fiscal din acest an de 6,2% din PIB. Prin urmare, este probabil ca ratingurile de credit suverane să rămână neschimbate în 2026. Cu toate acestea, traiectoria de consolidare convenită cu Comisia Europeană include o înăsprire fiscală suplimentară pentru 2027 și ulterior, menită să obțină un surplus primar și să inverseze tendința ascendentă a raportului datorie-PIB. Punerea în aplicare a acestui plan necesită un angajament politic puternic, care s-ar fi putut slăbi în urma prăbușirii guvernelor. Pe măsură ce se apropie anul electoral 2028, perspectivele unei ajustări fiscale continue se estompează, ceea ce ar putea necesita, la rândul său, condiții monetare mai stricte".

BNR va prefera, cel mai probabil, să mențină o politică monetară restrictivă:

"Deși economia încetinește, încrederea consumatorilor a coborât la cel mai redus nivel din 2011, piața muncii dă semne de deteriorare, iar salariile reale continuă să scadă puternic, BNR va prefera, cel mai probabil, să mențină o politică monetară restrictivă pentru a-și păstra credibilitatea în lupta împotriva inflației. Economiștii Erste consideră că scenariul de bază este o recesiune în 2026, care s-ar putea accentua dacă România nu va reuși să atragă fondurile europene din PNRR în ritmul estimat".