Ministerul Finanţelor: Moody's avertizează că incertitudinea politică poate afecta consolidarea fiscală

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor. Sursa foto: Agerpres

Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după ce, la finalul săptămânii trecute, agenţia de rating Moody's a atras atenţia că incertitudinea politică prelungită şi lipsa unei majorităţi parlamentare funcţionale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală şi pe implementarea reformelor asumate de România, potrivit Agerpres.

Potrivit Moody's, un cadru politic stabil şi capacitatea instituţională de a susţine măsurile necesare sunt importante pentru menţinerea traiectoriei fiscale asumate de România în perioada următoare, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

"Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de ţară. Am mai fost într-un punct vulnerabil şi am reuşit, prin măsuri dificile şi printr-o direcţie fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilităţii trebuie păstrată. Agenţiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită şi la capacitatea unei ţări de a-şi respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe şi de a rămâne predictibilă pentru investitori şi partenerii europeni", a declarat Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Moody's menţionează că, până în prezent, aşteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 şi 5,9% în 2027. Agenţia arată însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menţine consolidarea fiscală şi de a adopta măsurile necesare după anul 2026, susţine MF.

Comentariul Moody's semnalează, de asemenea, presiunea costurilor de finanţare. Agenţia estimează că plăţile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 şi la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate şi al creşterii datoriei publice din ultimii ani. Totodată, Moody's notează vulnerabilitatea României la fluctuaţiile cursului de schimb, în condiţiile în care puţin peste 50% din datoria publică este denominată în valută, precizează Ministerul Finanţelor.

O altă miză majoră indicată de agenţie este implementarea reformelor şi investiţiilor rămase din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, înainte de termenul-limită de 31 august 2026.

"Moody's remarcă faptul că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% după ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor şi investiţiilor rămase. Analiza Moody's nu reprezintă o acţiune de rating şi nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit", se mai arată în comunicatul citat.

România beneficiază de un rating "Baa3" atribuit de Moody's. Toate cele trei mari agenţii de rating (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (n.r.: nerecomandat pentru investiţii).