România rămâne campioana inflației în UE: La noi, rata anuală e de peste trei ori mai mare. Cu cât au crescut prețurile

România rămâne campioana inflației în UE: La noi, rata anuală e de peste trei ori mai mare. Foto: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,9%, în luna iunie, de la un nivel de 3,3% în mai, dar România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al preţurilor de 9,2%, arată datele publicate, vineri, de Eurostat, preluate de Agerpres.

Luna trecută, ţările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (1%), Cehia (1,1%) şi Danemarca (1,8%). La polul opus, s-au situat România (9,2%), Lituania (5,4%) şi Bulgaria.

Comparativ cu situaţia din luna mai 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în 22 de state-membre, inclusiv în România (de la 9,7% până la 9,2%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în două ţări-membre.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în Zona euro a scăzut până la 2,8% în iunie, de la un nivel de 3,2%, raportat în luna mai. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în Zona euro a venit din partea serviciilor (1,51 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,77 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,29 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a scăzut de la 10,9% în mai, până la 10,4% în iunie.

"În iunie 2026, inflaţia anuală scade uşor şi atinge pragul de 10,4%. Astfel, rata anuală a inflaţiei, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 10,42%, cele mai mari creşteri de preţuri înregistrându-se tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,29%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,75%. La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval tot la cafea, preţul acesteia majorându-se cu 19,9%. Ouăle se află pe locul secund cu o creştere a preţurilor de 13,66%, în timp ce laptele de vacă s-a scumpit cu 12,13%. Preţurile din grupa zahăr, produse zaharoase şi miere de albine au crescut cu 9,44%", se arată în analiza INS.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul anului 2027.

"S-a amplificat ideea că Banca Naţională prognozează creşterea inflaţiei, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflaţia scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va creşte în mai şi iunie cu 0,1 - 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societăţii. Va creşte până prin iulie, probabil până la 11%, dar creşterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august şi septembrie, vom avea deja o inflaţie de aproximativ 6%, iar spre sfârşitul anului, 5% şi ceva", a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.

Totodată, Isărescu a precizat că proiecţiile sunt strict condiţionate de ipoteze privind implicaţiile conflictului din Orientul Mijlociu şi revenirea la un minimum de stabilitate politică şi guvernamentală, respectiv existenţa unui Guvern.

"S-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflaţie. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi", a transmis guvernatorul BNR.