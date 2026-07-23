Premieră în diplomația românească: Andrei Muraru, primul ambasador care a ajuns, într-un singur mandat, în cele 50 de state ale SUA

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, în timpul unei declaraţii făcute la un eveniment oficial. Sursa foto: Agerpres

Proiectul "50 States, One Community", derulat de Ambasada României în SUA, se încheie după aproape cinci ani, devenind una dintre cele mai ample inițiative de diplomație publică și economică din istoria misiunii diplomatice. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat joi că Andrei Muraru a devenit primul ambasador al României care a ajuns, pe durata unui singur mandat, în comunitățile româno-americane din toate cele 50 de state americane.

MAE a anunțat oficial această premieră într-un comunicat publicat joi, 23 iulie, pe site-ul instituției. Potrivit documentului, în cadrul proiectului «50 States, One Community» au fost organizate 542 de activități diplomatice, economice, academice și comunitare în toate cele 50 de state americane. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că proiectul reprezintă una dintre cele mai ample inițiative de acest tip din istoria Ambasadei României în Statele Unite.

"Finalizarea proiectului coincide cu un moment fără precedent în activitatea misiunii diplomatice: ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, este primul ambasador al României care a ajuns, pe durata unui singur mandat, în toate cele 50 de state americane.

Lansat în octombrie 2021, în Ohio – statul care găzduiește cea mai veche comunitate românească din Statele Unite – proiectul a avut două obiective complementare: consolidarea dialogului cu comunitățile româno-americane și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile statale și locale, mediul de afaceri, universitățile și organizațiile profesionale din fiecare stat american", s-a transmis în document.

Proiectul a pornit de la convingerea că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite nu se construiește exclusiv la Washington. În sistemul federal american, statele au un rol esențial în dezvoltarea relațiilor economice, academice și comunitare, iar comunitatea româno-americană reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai relației bilaterale.

Cele 542 de activități diplomatice, economice, academice și comunitare desfășurate în cadrul proiectului au inclus 100 de întrevederi cu oficiali americani, 96 de vizite și întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri, 70 de biserici românești vizitate, 69 de întâlniri cu comunitățile româno-americane și 30 de vizite la universități și instituții de învățământ și cercetare, alături de numeroase evenimente culturale, ceremonii oficiale și alte inițiative dedicate promovării relației dintre România și Statele Unite.

"Ce a început ca un proiect de conectare cu românii din toate cele 50 de state americane s-a transformat într-una dintre cele mai ambițioase inițiative de diplomație publică și economică derulate de Ambasada României în Statele Unite.

Proiectul a contribuit la extinderea dialogului instituțional dintre România și statele americane, la dezvoltarea unor noi parteneriate între autorități locale, la organizarea unor misiuni economice în România și la identificarea unor noi oportunități de cooperare în domenii precum energia, agricultura, industria de apărare, tehnologia, infrastructura, educația și cercetarea. Totodată, inițiativa a consolidat dialogul permanent dintre Ambasadă și comunitățile româno-americane și a conectat între ele lideri și organizații românești din toate regiunile Statelor Unite", s-a mai precizat în comunicatul MAE, făcut public astăzi.

Momentul simbolic al încheierii proiectului a fost marcat în această săptămână, odată cu vizitarea celui de-al 50-lea stat american – New York, pe Ellis Island, principalul punct de intrare pentru milioane de imigranți în Statele Unite, inclusiv pentru zecile de mii de români care și-au început aici parcursul american la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.