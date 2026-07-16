Țara în care angajaților li se cere să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu mai dea drumul la aerul condiționat

2 minute de citit Publicat la 09:25 16 Iul 2026 Modificat la 09:50 16 Iul 2026

Cei mai mulți angajați de birou din Japonia sunt obligați să poarte costum. Foto: Getty Images

În Japonia, unde mulți angajați sunt obligați să poarte costum la serviciu, oamenii sunt împărțiți în privința pantalonilor scurți la birou. Unii îi consideră nepotriviți, iar o femeie spune: „Pur și simplu nu cred că picioarele păroase arată foarte îngrijit”.

Într-o zi fierbinte și umedă la Tokyo, funcționarul Noboru Watanabe, angajat al administrației metropolitane, și-a învins jena și a venit la serviciu în pantaloni scurți, o alegere neobișnuită într-o țară în care ținuta formală de birou este încă norma.

Relaxarea codului vestimentar strict, mai ales pentru bărbați, vine în contextul în care birourile din Japonia încearcă să reducă dependența de aerul condiționat, din cauza costurilor ridicate ale energiei, legate de războiul din Orientul Mijlociu, scrie Euronews.

Marți, când temperaturile din capitală au urcat până la aproximativ 34 de grade Celsius, cel puțin cinci bărbați curajoși din biroul lui Watanabe au renunțat la costum și au ales pantalonii scurți.

Bărbatul de 50 de ani a declarat pentru AFP că, la început, i s-a părut „jenant” să-și arate picioarele la birou.

„Dar, după ce îi porți, îți dai seama cât sunt de comozi”, a spus el.

Watanabe poartă o cămașă formală atunci când este nevoie, dar recunoaște că aceasta „ține cald”.

„Cool Biz” îi încurajează pe angajați să renunțe vara la costume

Inițiativa privind pantalonii scurți a fost anunțată în primăvară de guvernatoarea Tokyo, Yuriko Koike, care a invocat o „perspectivă dificilă privind aprovizionarea cu electricitate”.

Măsura face parte dintr-o versiune extinsă a campaniei „Cool Biz”, un program de economisire a energiei care îi încurajează pe funcționari să renunțe vara la cravate și sacouri. Koike a lansat această campanie în 2005, pe vremea când era ministru al Mediului.

„Încurajăm ținutele «cool», care pun accent pe confort, inclusiv tricouri polo, tricouri simple și pantofi sport, iar, în funcție de responsabilitățile postului, și pantaloni scurți”, le-a spus ea jurnaliștilor în aprilie.

Cei mai mulți angajați de birou din Japonia sunt obligați să poarte costum

Programul a stârnit și invidie printre alți angajați din Tokyo. Takayuki Deguchi, un angajat de 30 de ani al unei companii de marketing care încă impune costumul la serviciu, spune că îi place inițiativa.

„Cred că posibilitatea de a purta pantaloni scurți, care te ajută să-ți reglezi temperatura când este atât de cald, este o abordare foarte flexibilă”, a declarat Deguchi pentru AFP.

Campania a deschis însă și discuții online despre cât de potriviți sunt pantalonii scurți la locul de muncă.

Sachie Koike, o agentă imobiliară de 52 de ani, spune că nu are nimic împotrivă ca bărbații să renunțe vara la cravată sau sacou, dar pantalonii scurți i se par prea mult.

„Îi asociez cu o zi liberă”, a spus Koike. „Pur și simplu nu cred că picioarele păroase arată foarte îngrijit” la locul de muncă, a adăugat ea.

2025 a fost cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată în Japonia

Anul trecut, Japonia a trecut prin cea mai fierbinte vară de la începutul măsurătorilor, în 1898, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

Temperaturile de 40 de grade Celsius și peste au devenit atât de frecvente, încât agenția a introdus în aprilie o denumire oficială pentru aceste episoade extreme: zile „cumplit de fierbinți”, sau „kokusho”.

Schimbările climatice provocate de activitatea umană fac fenomenele meteo extreme mai frecvente, mai lungi și mai intense.

Takuya Ozawa, un angajat de 38 de ani al administrației din Tokyo, a declarat pentru AFP că drumul spre casă, după muncă, i se pare deosebit de greu în pantaloni lungi.

„Dar în pantaloni scurți este plăcut și răcoros”, a spus el.