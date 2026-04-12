Răsturnare de situație în ancheta furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents. Unul dintre suspecți refuză înțelegerea cu procurorii

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost prezentate într-o conferință de presă, la muzeul din Drents FOTO: Profimedia Images

Unul dintre suspecţii în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti şi a trei brăţări dacice din Muzeul Drents a refuzat să încheie o înţelegere cu Parchetul. Potrivit avocaţilor săi, Bernhard Z. (35) a spus că nu a participat la jaf, scrie RTL Nieuws.

Acest lucru a fost confirmat de avocaţii săi pentru RTL Nieuws.

RTL Nieuws relatează şi că Bernhard Z. a fost arestat la doar patru zile după jaful de artă. Poliţia i-a găsit ADN-ul pe haine care păreau să fi fost folosite în timpul jafului şi care fuseseră aruncate într-un container de gunoi din Assen. Pe haine au fost găsite cioburi de sticlă din muzeu. Conform dosarului, a mai ieşit la iveală că bărbatul a cumpărat haine şi o geantă de sport care ulterior par să fi fost folosite în jaful de artă.

O posibilă apărare pentru el ar putea fi aceea că a fost implicat doar în pregătiri, nu şi în jaful de artă în sine.

Ceilalţi doi suspecţi au încheiat însă o înţelegere cu Parchetul. Detaliile acordului lui Jan B. (21) şi Douglas W. (37) nu au fost făcute publice. Se presupune că aceştia îşi recunosc vina în schimbul reducerii pedepsei.

O parte a acestor acorduri este returnarea obiectelor de artă furate. Parchetul a anunţat anterior că coiful de aur de la Cotofeneşti şi două brăţări de aur au fost găsite pe baza indicaţiilor suspecţilor.

Procesul penal începe marți la tribunalul din Assen. Judecătorul trebuie să se pronunţe asupra acordurilor cu Parchetul la care au ajuns doi dintre suspecți.

Însă al treilea suspect neagă implicarea în faptă. Acest lucru ar putea însemna că procesul va trebui analizat integral. Pentru săptămâna viitoare au fost alocate trei zile de audieri la tribunalul din Assen.

Coiful de aur de la Coţofeneşti a fost furat pe 25 ianuarie anul trecut din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea expoziţiei despre Imperiul Dacic. Cu ajutorul unor explozibili, autorii au reuşit să forţeze o intrare, după care au spart vitrinele şi au luat coiful şi trei brăţări. Coiful ăi două brăţări au fost găsite şi prezentate public în 2 aprilie, fiind predate României.

Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

Suspecţii Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) şi Bernhard Z. (35) vor apărea în faţa instanţei din Assen pe 14, 16 şi 17 aprilie.