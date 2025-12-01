Înainte de furtul tezaurului dacic, Muzeul Drents a ignorat avertismentele de securitate: “O lucrare de proastă calitate”

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda în ianuarie. Sursa foto: Profimedia Images

Muzeul Drents, unde a avut loc furtul coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice a fost avertizat cu privire la breșele de securitate înainte de jaf. Asigurătorul a transmis oficialilor muzeului că sticla din vitrine nu este suficient de puternică pentru a rezista loviturilor de ciocan, de exemplu, a relatat RTL Nieuws.

Noile informații apar în condițiile în care se estimează că vitrina care conținea coiful de aur de la Coțofenești s-a spart după doar două lovituri.

Trei bărbați au pătruns prin efracție în Muzeul Drents din Assen în doar trei minute, pe 25 ianuarie. Au deschis o ușă exterioară cu o bombă artizanală, au spart două vitrine cu barosuri și au fugit cu coiful de aur și trei brățări dacice. Până la sosirea poliției, 15 minute mai târziu, făptașii dispăruseră de mult. Trei suspecți sunt în arest, dar comorile românești vechi de peste 2.500 de ani, asigurate pentru 5,7 milioane de euro, sunt încă dispărute.

Conform rechizitoriului, procurorii olandezi au precizat că probele indică în mod clar că tezaurul nu a fost topit.

Cu patru săptămâni înainte de deschiderea expoziției “Dacia, Imperiul Aurului și Argintului”, în iulie 2025, un expert de la asigurătorul muzeului, Aon, a efectuat o inspecție completă. Expertul a avertizat în mod explicit muzeul cu privire la punctele slabe pe care hoții de artă le-au exploatat ulterior.

Ce conținea avertismentul transmis de asigurător

Vitrinele erau prea slabe. „Rezistența la efracție a vitrinelor este prea scăzută, având în vedere valoarea asigurată”, a scris Aon. „Prin urmare, recomandăm securitate suplimentară: utilizați vitrine cu rezistență la efracție de cel puțin cinci minute.” Muzeul Drents nu a înlocuit vitrinele.

Aon a avertizat, de asemenea, cu privire la ieșirea de urgență, pe care hoții au aruncat-o în aer cu artificii Ti-rex. Conform raportului, nu se cunoștea niciun rating de securitate pentru acea ușă, chiar dacă era singura barieră de intrare în galerie.

Muzeul a adoptat unele dintre recomandările Aon, inclusiv consolidarea ușii exterioare. Dar această consolidare a fost criticată, potrivit postului de radio. Fotografiile poliției arată un cadru de lemn cu plasă de beton construit în jurul ieșirii de urgență. Un expert în securitate cu care a vorbit RTL a numit-o „o lucrare de proastă calitate” care nu i-ar fi oprit pe hoți.

Ernest Oberländer, fostul director al Muzeului Național de Istorie a României, care a împrumutat comorile Muzeului Drents, a declarat pentru RTL că muzeul din Assen le-a dat „asigurări verbale” că va folosi sticlă antiefracție. „Am fost informat că vitrinele îndeplinesc standardele antiefracție și au fost proiectate să reziste la impact mecanic timp de zece minute”, a spus Oberländer. „Muzeul și asigurătorul nu au raportat nicio îndoială cu privire la vitrine.”