România a primit despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în Olanda

<1 minut de citit Publicat la 12:59 20 Sep 2025 Modificat la 17:47 20 Sep 2025

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia, au fost furate de la Muzeul Drents din Olanda în ianuarie. Sursa foto: Colaj MNIR/ Drents Museum

Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a primit despăgubiri în valoare de 5,7 milioane de euro după furtul celor patru artefacte din Muzeul Drents din Olanda, în ianuarie 2025.

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală prevăzută în polița de asigurare a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat între părți.

Cele patru artefacte asigurate erau trei brățări dacice și celebrul Coif dacic de la Coțofenești.

Plățile s-au făcut în două tranșe: 4,845 milioane de euro (85% din valoare) la 25 august și 855.000 de euro (15% din valoare) la 12 septembrie.

Conform procedurilor legale, MNIR a transferat suma încasată către bugetul de stat. În cazul în care obiectele furate vor fi recuperate, asigurătorul va cere returnarea despăgubirii, iar muzeul va solicita banii de la bugetul de stat.

Pentru o mai bună monitorizare și informare publică, Ministerul Culturii și MNIR au anunțat consolidarea grupului de lucru care urmărește situația.

Ministrul Culturii, Andras Demeter - al treilea ministru care conduce instituția de la momentul scoaterii tezaurului din țară - a cerut propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu românesc, pentru a reduce riscul unor evenimente similare care „afectează dramatic patrimoniul național”.