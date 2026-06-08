Drona explodată la Orhei este "cel mai probabil, de provenienţă ucraineană", a anunţat Ministerul de Externe de la Chişinău

Explozia dronei Republica Moldova a fostt înregistrată de o cameră de supraveghere. Sursa colaj foto: captură video Facebook/TV Moldova1

Autorităţile de la Chişinău au anunţat că drona care s-a prăbuşit şi a explodat în raionul Orhei este "cel mai probabil de provenienţă ucraineană", potrivit informaţiilor preliminare, iar Ministerul Afacerilor Externe se află în discuţii permanente cu autorităţile de la Kiev pe această temă, transmite Moldpres, conform Agerpres.

Momentul exploziei dronei a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar pe imagini se vede coloana de foc formată în urma exploziei dronei. Incidentul a avut loc noaptea trecută, la ora 23:20.

Potrivit MAE moldovean, indiferent de provenienţa aparatului de zbor, "responsabilitatea pentru orice dronă care ajunge pe teritoriul Republicii Moldova îi revine Rusiei, care a declanşat un război ilegal în ţara vecină". Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au transmis luni dimineaţa, într-o postare pe Facebook, că s-a reuşit neutralizarea a 124 de drone rusești din 155 lansate în cadrul unui atac aerian nocturn.

"Suntem solidari cu ucrainenii care luptă şi îşi pierd viaţa pentru libertatea ţării lor, dar şi pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova", a precizat instituţia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a susţinut anterior, într-o postare pe platforma X, că drona căzută pe teritoriul Republicii Moldova este de provenienţă rusească.

O dronă a explodat în noaptea de duminică spre luni, în extravilanul localităţii Lopatna, raionul Orhei. Alerta a fost primită în jurul miezului nopţii de la un localnic care a observat obiectul de zbor şi, la scurt timp, o deflagraţie. Zona a fost imediat izolată, securizată şi monitorizată conform procedurilor. Autorităţile au anunţat că nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Ministerul Apărării de la Chişinău a precizat că fragmentele descoperite sunt analizate pentru a se stabili provenienţa aparatului de zbor şi circumstanţele producerii incidentului. Instituţiile responsabile continuă documentarea cazului şi monitorizarea situaţiei.