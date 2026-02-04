Comisia Juridică din Congresul SUA are „îndoieli” despre implicarea Rusiei în alegerile din România, dar acuză UE de „interferențe”

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA a acuzat Comisia Europeană de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, inclusiv anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 din România, despre care congresmenii americani susțin că există „îndoieli” legate de interferența Rusiei. Congresmenii au acuzat, în schimb, Comisia Europeană de „presiuni” făcute împotriva platformelor online pentru „cenzurarea discursului public” din timpul campaniilor electorale. Afirmațiile congresmenilor SUA au fost imediat preluate de miliardarul Elon Musk, care a făcut comentarii negative la adresa României și Comisiei Europene.

„Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România (CCR - n.r.) să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, consideră Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

„Reprezentanții TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit «nicio dovadă» a unei campanii coordonate ruse menită a-i spori șansele candidatului câștigător Călin - principala acuzație a autorităților române - și că au informat autoritățile despre acest lucru. De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, se mai arată în postarea Comisiei Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Informația a fost preluată și de miliardarul american Elon Musk.

„Tiranii adoră cenzura”, a fost comentariul făcut de Musk referitor la declarațiile Comisiei Juridice din Congresul SUA.

Ulterior, Elon Musk a revenit cu un nou comentariu, într-un singur cuvânt, („Uau”) legat de pasajele raportului comisiei juridice referitoare la alegerile anulate din România.

Acuzațiile congresmenilor americani vizează alegerile din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024), informează news.ro.

„Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, a precizat Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.