Petrișor Peiu îl contrazice pe Simion: AUR va vota moțiunea de cenzură a PSD. "Să nu punem condiții"

Cătălina Porumbel și Petrișor Peiu. sursa foto: captură Antena 3 CNN

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți seară, la „Decisiv”, la Antena 3 CNN, că partidul său va vota cel mai probabil moțiunea de cenzură anunțată de PSD împotriva guvernului Bolojan, acuzând coaliția de guvernare de „vină colectivă” pentru situația țării. Peiu a dezvăluit că parlamentari ai PNL vin în mod curent la AUR pentru a cere sprijin pe proiecte legislative, deși la televizor partidul este „portretizat ca un fel de Al-Qaida.”

Întrebat despre o eventuală propunere a lui Călin Georgescu ca premier, liderul senatorilor AUR nu a exclus scenariul, spunând că „n-ar fi deloc o minune să acceptăm și să votăm un guvern condus de Călin Georgescu”, dar susține că AUR nu va face parte dintr-un executiv alături de PSD sau PNL.

Cătălina Porumbel: Mulțumesc, domnule Peiu, pentru prezența la „Decisiv.” Pe cine sprijiniți? Sau pe cine sprijină AUR? Pe Ilie Bolojan sau pe Sorin Grindeanu?

Petrișor Peiu: Noi credem, și am spus-o public de mai multe ori, că este o vină colectivă a acestei coaliții pentru situația în care se află țara. Asta înseamnă că nu putem să sprijinim niciunul din partidele actuale ale coaliției.

Cătălina Porumbel: Traduceți: ce înseamnă? La o eventuală moțiune. Cei de la PSD spun că săptămâna viitoare vor depune o moțiune de cenzură pentru dărâmarea guvernării Ilie Bolojan. AUR ce face?

Petrișor Peiu: Deci noi am anunțat de mult că vom depune în luna mai o moțiune de cenzură împotriva guvernului, ceea ce înseamnă că noi am considerat că nu face bine ceea ce face acest guvern.

În momentul în care ești pus să alegi dacă votezi sau nu pentru menținerea unui guvern pe care tu îl critici de un an și jumătate, nu prea ai cum să votezi în favoarea rămânerii acelui guvern în funcție. Pentru noi, guvernul care este acum în funcție este expresia politică a coaliției cu care suntem concurenți politici, adversari politici.

Cătălina Porumbel: Vă întreb direct: săptămâna viitoare, PSD depune o moțiune de cenzură. Cel mai probabil, peste două săptămâni va fi dezbaterea. Va fi și votul. AUR votează moțiunea Partidului Social Democrat pentru dărâmarea guvernului Bolojan?

Petrișor Peiu: Nu văd un motiv pentru care nu am vota acea moțiune.

Cătălina Porumbel: Există trei condiții impuse de George Simion: 300 de parlamentari, alegeri în două tururi și reducerea subvențiilor pentru partide.

Petrișor Peiu: Acuma... sunt niște condiții puse pentru realizarea unei înțelegeri mai ample, nu pentru votarea unei moțiuni. Eu cred că dacă ai în față un vot – cum este, cu bile, cu bila albă și bila neagră – și trebuie să alegi ce votezi... Eu nu știu ce o să scrie în moțiune, dar, în principiu, un partid de opoziție nu trebuie să voteze cu guvernul. Nu cred că vom vota cu guvernul.

Cătălina Porumbel: De ce credeți? Și nu sunteți convins? Ce mai este de negociat? V-a sunat cineva din PNL, domnule Peiu? Pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, v-a sunat cineva de la PNL?

Petrișor Peiu: Vorbesc cu mulți colegi din PNL sau din PSD, pentru că ne-am întâlnit și împreună și...

Cătălina Porumbel: Nu. N-ați înțeles. Eu nu vorbesc de activitatea parlamentară. Deci eu vorbesc despre negociere pentru susținerea guvernului Bolojan. V-a căutat pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, cineva din PNL?

Petrișor Peiu: Încă o dată, cum să susținem un guvern pe care îl criticăm de când s-a înființat?

Cătălina Porumbel: Păi, spuneați că nu credeți. De aceea.

Petrișor Peiu: Păi, nu cred. Vă spun de ce. Pentru că într-un partid există un mecanism democratic. În momentul în care PSD-ul va depune o moțiune de cenzură, dacă o va depune, noi vom fi obligați să ne reunim într-un for de conducere și să stabilim o decizie formală. Până atunci nu avem o decizie formală, pentru că nu este o moțiune depusă.

Noi credem că – și s-a întâmplat asta de mai multe ori – PSD-ul are un arsenal de amenințări în interiorul coaliției, pe care nu le duce întotdeauna la bun sfârșit. De exemplu, la ultima moțiune simplă din Senat, inițial, domnul Daniel Zamfir, care este liderul Senatului, a anunțat că vor vota moțiunea. N-au votat-o.

Cătălina Porumbel: Dan Dungaciu, colegul dumneavoastră de partid, a spus că ați fost căutați – dumneavoastră, cei de la AUR – și de PSD, și de PNL, și de USR.

Petrișor Peiu: Bun, nu știu cu USR-ul...

Cătălina Porumbel: Nu știți cu USR-ul? Dar știți cu PSD-ul și PNL-ul?

Petrișor Peiu: Cu PSD și PNL vorbim în fiecare zi, în mod curent. De exemplu, astăzi îmi venea să râd că o auzeam pe doamna Pauliuc ce spunea în ședința lor de la PNL, știind că de câteva ori dânsa a venit inclusiv la mine să îi susținem anumite proiecte. Adică ideea este că la televizor AUR este portretizat ca un fel de Al-Qaida, dar în Parlament ar vrea să se folosească de voturile noastre.

Cătălina Porumbel: Ce vorbiți în fiecare zi cu PNL?

Petrișor Peiu: Sunt foarte multe proiecte de legi care trebuie discutate.

Cătălina Porumbel: Domnule Peiu, mă refer la acest context. Despre activitatea parlamentară putem vorbi altă dată. Acum, în acest moment, ce vorbiți cu PNL și PSD despre această moțiune?

Petrișor Peiu: Noi avem o decizie formală în partid, luată acum șase luni, dacă nu mă înșel, care ne cere să nu avem niciun fel de colaborare cu partidele aflate la guvernare. Și avem, în acel document formal votat în partid, angajamentul că vom vota orice moțiune de cenzură împotriva guvernului în funcție și orice moțiune simplă împotriva unui ministru din guvernul în funcție. Asta este singura decizie formală care s-a luat în partid.

Cătălina Porumbel: Dar vă mai trebuie o ședință în care să decideți ce?

Petrișor Peiu: Așa este normal, așa se întâmplă în partidele democratice. Dacă PSD-ul chiar depune o moțiune de cenzură, regula este că se întrunește biroul de conducere, comitetul de conducere al partidului și stabilește în mod formal care este decizia. Eu vă spun că este o probabilitate foarte mică...

Suntem oameni serioși totuși, adică trebuie să fim consecvenți în politică. Să spunem: nu, domnule, guvernul a fost bun până la urmă. Nu putem să spunem că a fost guvernul bun dacă noi înșine am scris o moțiune de cenzură pe care vrem să o depunem în luna mai.

Cătălina Porumbel: Călin Georgescu premier – poate fi o condiție pusă de PSD ca să votați moțiunea de cenzură?

Petrișor Peiu: Eu cred că trebuie să rămânem în sfera principiilor și să nu condiționăm astfel de chestiuni. De altfel, noi nu știm dacă domnul Călin Georgescu și-ar dori această poziție de premier. Nu a spus, nu a spus unde s-ar vedea. Până acum, dânsul a candidat la președinție. Dar vă repet: de fiecare dată când este de luat o poziție formală, trebuie să avem o decizie a unui for statutar din partid. Nu este deloc...

Cătălina Porumbel: Domnul Simion s-a întâlnit cu domnul Georgescu în bibliotecă. Nu l-ați întrebat pe domnul Simion ce a vorbit?

Petrișor Peiu: N-ar fi deloc o minune să acceptăm și să votăm un guvern condus de Călin Georgescu. Dar noi nu vom face parte dintr-un guvern în care să fie și PSD sau PNL.

Cătălina Porumbel: Cum să ajungă Georgescu premier? Sub ce formulă? Cu cine, cu ce guvernare?

Petrișor Peiu: Nu știu. Cu o susținere mai largă parlamentară, cu un guvern tehnocrat, habar n-am.

Cătălina Porumbel: Adică președintele Nicușor Dan, la Cotroceni, îl propune pe Georgescu premier?

Petrișor Peiu: Repet, nu este luată o decizie formală. Eu cred că ar trebui întrebat domnul Georgescu, în primul rând, ce dorește.

Cătălina Porumbel: Dar luați în calcul acest lucru?

Petrișor Peiu: Nu pot să nu iau în calcul, ca partid serios, personalitatea care se bucură de cea mai mare încredere în rândul alegătorilor români. Nu poate fi exclusă o astfel de personalitate dintr-un calcul politic.

Cătălina Porumbel: O ultimă întrebare. În ce condiții AUR ar putea susține o guvernare minoritară PNL-USR-UDMR-minorități naționale? O guvernare condusă de Ilie Bolojan?

Petrișor Peiu: În primul rând, noțiunea de guvern minoritar este o contradicție în termeni. Un guvern este majoritar sau minoritar până la prima moțiune de cenzură.

Cătălina Porumbel: A mai fost...

Petrișor Peiu: Era o formă mascată prin care un partid dădea sprijin guvernului – Tăriceanu, cu 17%... Referitor la condiții, eu revin la principii și vă spun: nu cred că putem să susținem un guvern pe care l-am criticat tot timpul. Credeți că dacă dispare – nu știu, Bogdan Ivan, care are o performanță proastă, dar să zicem că dispare el din guvern – guvernul s-a dat peste cap și a devenit mai bun?

Cătălina Porumbel: Domnule Peiu, eu am remarcat ceva: dumneavoastră nu excludeți nimic. Lucrurile sunt în curs și în funcție de cum decurg negocierile...

Petrișor Peiu: Nu v-am spus asta, nu am spus de nicio negociere. Nu, nu, nu e adevărat. Am exclus – încă o dată, am exclus – și avem o decizie de a exclude orice colaborare, alianță sau înțelegere cu vreunul din partidele actualei coaliții.

În momentul în care critici un guvern un an și jumătate, o coaliție, este clar care este părerea.

Cătălina Porumbel: Dumneavoastră sunteți convins că se poate întâmpla orice. Am mai văzut critici zeci de ani, după care am văzut alianțe între dușmani.

Petrișor Peiu: La mine n-o să vedeți așa ceva niciodată.

Cătălina Porumbel: Dar dumneavoastră nu sunteți președintele partidului.