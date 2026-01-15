Guvernul a împrumutat alți 500 milioane euro de la BEI pentru autostrada Sibiu-Pitești. Nazare: “Un obiectiv major pentru România”

Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați Imagine cu caracter ilustrativ: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru Autostrada Sibiu - Pitești, în valoare de 500 de milioane de euro.

“Împrumutul este destinat susținerii realizării Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România”, precizează Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

Contractul de finanțare recent încheiat se înscrie într-un pachet financiar mai amplu, cu o valoare totală de până la 1 miliard de euro, aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții pentru proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Primul contract de finanțare, în valoare de 500 de milioane de euro, a fost semnat în luna octombrie 2025.

„Semnarea unui nou contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții confirmă angajamentul Ministerului Finanțelor de a asigura resursele necesare pentru implementarea proiectelor strategice de infrastructură. Autostrada Sibiu–Pitești reprezintă un obiectiv major pentru conectivitatea României și pentru dezvoltarea economică a regiunilor, iar sprijinul BEI reflectă încrederea partenerilor europeni în capacitatea României de a derula investiții majore în condiții financiare avantajoase”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Autostrada Sibiu–Pitești este prima autostradă care traversează Munții Carpați și reprezintă un proiect strategic al rețelei rutiere naționale, fiind inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T). Proiectul este structurat în cinci secțiuni și are ca obiectiv îmbunătățirea mobilității, reducerea timpilor de călătorie și creșterea siguranței rutiere, precum și stimularea dezvoltării economice a regiunilor pe care le traversează.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro. Investiția beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, completată de contribuția națională. Aceasta este susținută inclusiv prin împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții. Fondurile atrase vor sprijini acoperirea necesarului de finanțare de la bugetul de stat pe parcursul implementării investiției.

Implementarea proiectului a început în anul 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează realizarea proiectului, iar implementarea este asigurată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).