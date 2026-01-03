WSJ: Maduro e acuzat în SUA de trafic de droguri, încă din 2020

Președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, i-au fost aduse în Statele Unite acuzații de trafic de droguri, încă din 2020. FOTO: Hepta

Președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, i-au fost aduse în Statele Unite acuzații de trafic de droguri, încă din 2020, după o anchetă care a durat un deceniu, amintește sâmbătă The Wall Street Journal.

În rechizitoriul depus la tribunalul federal din Manhattan, procurorii l-au acuzat pe Maduro că este liderul unei rețele de traficanți de droguri numită "Cartel de los Soles" și că a facilitat transportul unor cantități mari de cocaină către Statele Unite. În rechizitoriu se afirmă că Maduro a condus și a protejat această rețea, urcând pe scara ierarhică în guvernul țării.

El a respins acuzațiile SUA privind implicarea sa în traficul de droguri, numindu-le "acuzații murdare și false".

"Nu trebuie să existe niciun dubiu, Nicolás Maduro este acuzat de trafic de droguri în Statele Unite și se ascunde de justiția americană", a declarat secretarul de stat Marco Rubio în septembrie.

De ani de zile, Administrația Trump a afirmat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, este un infractor și a încercat să-l urmărească penal prin sistemul de justiție din Statele Unite.

În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost pus sub acuzare în Districtul de Sud din New York pentru „narco-terorism”, conspirație pentru importul de cocaină și acuzații conexe.

Administrația Trump a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean. Această recompensă a fost majorată la 25 de milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, la începutul lunii ianuarie 2025, și a fost crescută la 50 de milioane de dolari în august 2025, după ce Trump a preluat al doilea mandat și a desemnat Cartel de los Soles drept organizație teroristă străină. Administrația a susținut că Maduro este liderul acestui grup, pe care îl descrie drept o organizație criminală.

„Această acuzație, această afirmație că regimul Maduro este o organizație narcoteroristă nu se bazează pe discurs politic sau speculații. Se bazează pe dovezi prezentate unui mare juriu în Districtul de Sud din New York, care a emis un rechizitoriu”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la o conferință de presă luna trecută.

Trump a scris într-o postare pe rețelele sociale, sâmbătă dimineață devreme, că Maduro a fost capturat „în colaborare cu organele de aplicare a legii din SUA” și a promis mai multe detalii mai târziu în cursul zilei.

Senatorul republican Mike Lee, din Utah, a spus că a vorbit cu Rubio sâmbătă dimineață, iar șeful diplomației americane i-ar fi transmis „că Nicolás Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat în Statele Unite pe acuzații penale și că acțiunea din această noapte a fost desfășurată pentru a proteja și apăra pe cei care executau mandatul de arestare”.

La rândul său, adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, a scris într-o postare pe X că operațiunea administrației a adus „noi zori pentru Venezuela”. „Tiranul a dispărut. Acum, în sfârșit, își va înfrunta justiția pentru crimele sale”, a scris Landau.