O mașină veche de 2.000 de ani, descoperită într-un mormânt din vestul Chinei, ar putea fi primul computer binar din lume

Vechiul ti hua ji al Chinei ar putea fi recunoscut drept cel mai vechi computer din lume. Foto: China Silk Museum

Un computer este un dispozitiv de tip input-output: primește instrucțiuni, execută programe, efectuează calcule automat și produce rezultate. Potrivit acestei definiții fundamentale, vechiul ti hua ji al Chinei, un război de țesut cu modele figurative, vechi de peste două milenii și datând din dinastia Western Han, ar putea fi recunoscut drept cel mai vechi computer din lume, susține Asociația Chineză pentru Știință și Tehnologie (CAST), citată de scmp.com.

Descoperită în 2012 într-un mormânt din jurul anului 150 î.Hr., la Chengdu, această mașină complexă de țesut mătase utiliza un sistem de calcul programabil. „Programul” său era reprezentat de cartele fizice cu modele, echivalentul antic al software-ului, care dirijau ridicarea firelor de urzeală în funcție de un design prestabilit.

Un fir de urzeală ridicat reprezenta valoarea 1, iar unul coborât reprezenta 0.

Este cel mai vechi „hardware de calculator” cunoscut din lume, alături de un „software” corespunzător, a transmis CAST într-un videoclip publicat pe rețelele sale sociale pe 27 decembrie. CAST este cea mai mare instituție științifică oficială din China.

Mașina de la Chengdu utiliza 10.470 de fire longitudinale de urzeală, controlate de 86 de segmente de „programare”, care guvernau peste 9,6 milioane de intersecții cu firele de bătătură. Odată programată, putea funcționa simultan pe 100 de dispozitive, producând rezultate, mai exact, modele complexe de mătase, cu o precizie perfectă.

Înainte de apariția războaielor de țesut figurative, modelele textile erau realizate manual. Urmând un model prestabilit, țesătorii trebuiau să ridice cu grijă anumite fire de urzeală în poziții exacte, permițând suveicii să treacă cu fire de culori diferite.

Acest proces presupunea un volum enorm de muncă. China a abordat devreme această provocare prin mecanizare, devenind astfel centrul mondial al producției de mătase. Totuși, cronologia exactă a acestei inovații a rămas neclară timp de secole.

În decembrie 2012, în timpul construcției liniei 3 de metrou din Chengdu, a fost descoperit un mormânt din perioada Western Han, în zona Muntelui Laoguan. Echipa arheologică a orașului a inițiat imediat săpături, care au dus la o descoperire neașteptată.

În timpul excavării mormântului nr. 2, arheologii au găsit patru modele de războaie de țesut în sedimentul de la baza camerei nordice. Bine conservate și structural complexe, cu urme de fire de mătase și pigmenți, acestea au fost identificate de experți ca fiind cele mai vechi războaie figurative complete cunoscute, nu doar din China, ci din întreaga lume.

Descoperirea a fost inclusă în Top 10 Descoperiri Arheologice ale Chinei din 2013. Ulterior, cercetările au permis reconstruirea acestui război automat și clarificarea modului său de funcționare.

Războiul automat funcționa pe baza unei „cărți de modele”, un șablon programat, comparabil cu cartelele perforate moderne. Meșteșugarul transforma mai întâi designul dorit într-o succesiune fizică, folosind fire sau bețe de bambus, un proces similar cu „programarea”. În timpul țesutului, fiecare element al secvenței acționa ca o comandă, controlând cu precizie firele de urzeală care trebuiau ridicate.

Dincolo de frumusețea modelelor, remarcabil este și nivelul de gândire științifică încorporat în acest sistem. Dacă funcționarea războiului este transpusă în cod, unde un fir ridicat reprezintă 1, iar unul coborât reprezintă 0, întregul model textil devine o succesiune de zerouri și unu, reflectând principiul binar aflat la baza informaticii moderne.

Mai mult, metoda de programare a războiului din mormântul Han de la Laoguan nu era unică, ci includea cel puțin două tehnici diferite, cadre glisante și tije de legătură, care generau modele distincte.

În 1805, artizanul francez Joseph Marie Jacquard a creat un război automat controlat de cartele perforate și ace, cunoscut în Occident sub numele de „războiul Jacquard”. Karl Marx nota în Capital că „înainte de invenția motorului cu abur, războiul Jacquard era cea mai complexă mașină”, iar principiile sale de automatizare au inspirat Revoluția Industrială europeană.

În secolul al XIX-lea, cartelele perforate ale războiului figurativ automat au influențat direct metodele de programare ale primelor computere.

„Războiul figurativ nu este doar un instrument textil, ci o cristalizare a gândirii programabile antice și a ingeniozității mecanice”, a declarat Wang Yusheng, fost director al Muzeului Chinez de Știință și Tehnologie, într-un articol publicat în februarie 2025. „El a transformat mătasea chineză într-un lux global și a modelat identitatea culturală a ‘Națiunii Mătăsii’, iar logica sa tehnologică a influențat profund principiile de bază ale tehnologiei informației moderne.”

În 1946, un moment-cheie în istoria informaticii a fost atins odată cu finalizarea primului computer electronic universal, ENIAC, de către o echipă a Universității din Pennsylvania. Unul dintre membrii centrali ai echipei a fost Zhu Chuanju, responsabil cu proiectarea unor părți ale structurii logice a computerului. Munca sa a aplicat concepte binare și de programare pe care unii cercetători le leagă de inovații chineze antice, precum războiul figurativ și filosofia binară din ”I Ching”.