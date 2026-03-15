Luna se micșorează din ce în ce mai tare. Oamenii de știință se întreabă ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea

2 minute de citit Publicat la 07:00 15 Mar 2026 Modificat la 07:00 15 Mar 2026

Studiile realizate pe baza datelor colectate de misiunile NASA arată că Luna se schimbă constant. Foto: Getty Images

Luna, satelitul natural al Pământului, influențează de mii de ani mareele oceanelor, stabilizează înclinarea axei planetei și contribuie la reglarea unor cicluri naturale esențiale, scrie Times of India.

Dar ce s-ar întâmpla dacă, într-un scenariu ipotetic, Luna ar dispărea brusc? Cercetările recente arată că efectele asupra planetei noastre ar fi mult mai profunde decât ne-am imagina.

Luna nu este un corp ceresc „static”

Studiile realizate pe baza datelor colectate de misiunile NASA arată că Luna se schimbă constant. Cercetătorii au descoperit că satelitul nostru natural se micșorează treptat, pe măsură ce interiorul său se răcește și se contractă.

Analiza a fost realizată de specialiști de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului, din cadrul Centrului pentru Studii Terestre și Planetare. Ei au studiat fisurile și formațiunile abrupte de pe suprafața Lunii, adevărate ”faleze” formate în urma contracției scoarței lunare.

Cercetarea se bazează și pe lucrările realizate anterior de Thomas R. Watters, unul dintre specialiștii care au analizat evoluția geologică a Lunii.

De ce se micșorează Luna

Procesul este lent, dar real. Pe măsură ce Luna pierde căldură din interior, structura sa internă se contractă. Această contracție provoacă tensiuni în scoarță, care duc la apariția unor rupturi și la formarea unor ”faleze” uriașe la suprafață.

Aceste structuri au fost identificate în imaginile realizate de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, trimisă de NASA pentru a cartografia detaliat suprafața Lunii.

Fenomenul nu reprezintă un pericol pentru Pământ, însă arată că Luna este un corp ceresc activ din punct de vedere geologic, chiar dacă procesele sale evoluează extrem de lent.

Ce s-ar întâmpla dacă Luna ar dispărea

Pentru a înțelege cât de importantă este Luna pentru planeta noastră, oamenii de știință analizează uneori scenarii ipotetice. Dacă Luna ar dispărea complet, numeroase sisteme naturale ale Pământului ar suferi modificări majore.

Luna influențează în mod direct mai multe procese esențiale: mareele oceanelor, stabilitatea axei planetei și chiar anumite cicluri biologice.

Impactul asupra mareelor

Unul dintre cele mai vizibile efecte ale Lunii asupra Pământului este fenomenul mareelor. Gravitația Lunii atrage masele de apă ale oceanelor, provocând ridicarea și coborârea nivelului mării.

Dacă Luna ar dispărea, mareele nu ar dispărea complet. Totuși, intensitatea lor ar scădea dramatic, până la aproximativ o treime din puterea actuală, deoarece și gravitația Soarelui contribuie la acest fenomen.

Această schimbare ar avea consecințe asupra ecosistemelor marine și asupra multor specii care depind de ciclurile mareelor.

Stabilitatea axei Pământului

Luna are și un rol crucial în stabilizarea axei planetei noastre. În prezent, axa Pământului este înclinată cu aproximativ 23,5 grade, iar această înclinare este responsabilă pentru apariția anotimpurilor.

Fără influența gravitațională a Lunii, această axă ar putea deveni instabilă. Planeta ar putea suferi variații majore ale înclinării, ceea ce ar duce la schimbări climatice imprevizibile și anotimpuri extreme.

Durata zilei ar putea fi diferită

Interacțiunea gravitațională dintre Pământ și Lună are și un alt efect important: încetinește rotația planetei noastre.

Oamenii de știință cred că, în primele etape ale formării Pământului, o zi dura doar 8–10 ore. De-a lungul a mii de ani, atracția gravitațională a Lunii a încetinit treptat rotația planetei, până la ciclul actual de 24 de ore.

Fără această influență, dinamica rotației Pământului ar fi fost foarte diferită.

De ce este important să studiem Luna

Descoperirile recente subliniază rolul esențial pe care Luna îl are în evoluția și stabilitatea Pământului. Studierea proceselor geologice lunare și a modului în care satelitul nostru se schimbă în timp îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine relația complexă dintre planeta noastră și companionul său cosmic.