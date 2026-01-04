Cercetătorii au creat cel mai mic robot programabil din lume. Este cât un grăunte de sare

În ciuda dimensiunilor sale minuscule, dispozitivul are un potențial uriaș. Foto: X

Un robot atât de mic încât cu greu poate fi observat cu ochiul liber este capabil să „simtă, să gândească și să acționeze” autonom, potrivit inginerilor care l-au construit.

Este vorba despre cel mai mic robot programabil din lume care se poate deplasa autonom printr-un fluid, reducând volumul modelelor anterioare de aproximativ 10.000 de ori, scrie Science Alert.

Dispozitivul a fost dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania și Universitatea din Michigan, care susțin că, până acum, nimeni nu a reușit să integreze un computer real, dotat cu procesor, memorie, senzori și sistem de propulsie, într-o platformă de asemenea dimensiuni.

Dispozitivul nu depășește dimensiunea unui grăunte de sare. Mai exact, măsoară doar 200 pe 300 de micrometri și are o grosime de 50 de micrometri.

Așezat pe o monedă, microrobotul este mai mic chiar și decât anul ștanțat pe aceasta. Cu toate acestea, în ciuda dimensiunilor sale minuscule, dispozitivul are un potențial uriaș.

Creatorii săi spun că platforma complet programabilă, care funcționează doar atunci când este scufundată într-un lichid, poate să se deplaseze, să detecteze, să acționeze și să proceseze informații folosind celule solare ce generează aproximativ 100 de nanowați de energie.

Robotul poate chiar să măsoare temperatura fluidului în care se află și să transmită aceste informații printr-un mic „dans”, asemănător modului în care albinele comunică între ele.

Până acum, cei mai mici roboți autonomi și programabili aveau peste un milimetru, o performanță realizată pentru prima dată în urmă cu mai bine de două decenii.

Încercările de a miniaturiza roboții și mai mult s-au lovit însă de o problemă majoră: fizica particulară a scării micrometrice, unde forțe precum frecarea și vâscozitatea devin dominante, în locul gravitației și inerției.

Descoperirea a fost posibilă prin combinarea a două invenții recente: un computer microscopic dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Michigan și un sistem de propulsie special conceput la Universitatea din Pennsylvania.

Introducing the world's smallest, fully programmable, autonomous robots. Created by Marc Miskin of @Penn_ESE and David Blauuw of @UMengineering, the microscopic robots can independently sense and respond to their surroundings, operate for months and cost just a penny each.… pic.twitter.com/STBnyXMqSf — Penn Engineering (@PennEngineers) December 16, 2025

Sistemul de propulsie nu se bazează pe piese în mișcare; microrobotul nu are membre sau extensii, deoarece acestea sunt dificil de realizat la scară mică și s-ar putea rupe ușor.

În schimb, funcționează prin generarea unui câmp electric care creează un flux de molecule în jurul corpului robotului.

Integrarea unui computer într-o platformă atât de mică a necesitat o regândire completă a programării și a circuitelor semiconductoare, explică David Blaauw, specialist în informatică la Universitatea din Michigan.

Rezultatul este un microrobot la care s-a lucrat timp de cinci ani, capabil să se sincronizeze cu altele, formând grupuri complexe în mișcare, asemănătoare bancurilor de pești.

Teoretic, aceste grupuri ar putea funcționa autonom timp de luni întregi, atâta timp cât sunt alimentate cu lumină LED pentru încărcarea panourilor solare.

Studiul a fost publicat în revista Science Robotics.