Papa Leon a numit episcop în Biserica Catolică din Virginia de Vest un fost imigrant fără acte

2 minute de citit Publicat la 23:33 01 Mai 2026 Modificat la 23:33 01 Mai 2026

Papa Leon. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a numit, vineri, episcop în Virginia de Vest un fost imigrant fără acte din Statele Unite, după ce a criticat războiul din Iran şi politica lui Donald Trump privind imigraţia. Totodată, Papa l-a ridicat la rang de episcop pe capelanul Universităţii Howard, care calificase atacurile administraţiei la adresa diversităţii drept „antiamericane” şi „anticreştine”, relatează AFP şi The Washington Post.

Vaticanul a anunţat într-un comunicat numirea lui Evelio Menjivar-Ayala, în vârstă de 56 de ani, actualmente episcop auxiliar la Washington, în funcţia de episcop al diecezei de Wheeling-Charleston, în Virginia de Vest.

Născut în El Salvador, Evelio Menjivar-Ayala a emigrat în Statele Unite în 1990, potrivit site-ului web al diecezei de Washington. El a povestit că s-a născut în sărăcie şi că a fugit de conflictul armat din ţara sa emigrând în Statele Unite.

Arestat iniţial în Mexic în timp ce încerca să intre în Statele Unite, el a declarat într-un interviu acordat anul trecut că a dat mită pentru a fi eliberat şi că a trecut graniţa pe la Tijuana ascuns în portbagajul unei maşini.

A fost hirotonit preot în 2004, iar în 2023 a devenit primul episcop salvadorian din ţară, ocupând funcţia de episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Washington. Considerat a fi unul dintre primii episcopi din SUA născuţi în America Centrală, el a îndemnat public catolicii să se pronunţe împotriva modului în care preşedintele Donald Trump tratează imigranţii.

Papa Leon al XIV-lea, născut în Statele Unite, a fost criticat luna trecută de Donald Trump, care l-a calificat drept un papă „slab”, după ce a spus că este „inacceptabilă” ameninţarea acestuia de a distruge Iranul. De asemenea, el a calificat politica preşedintelui american faţă de imigranţi ca fiind „extrem de lipsită de respect”, făcând apel la „tratarea oamenilor cu umanitate”.

Aceste numiri subliniază şi continuă eforturile Papei Leon de a promova clerici americani care se exprimă deschis în domenii în care Biserica intră în conflict cu politicile administraţiei Trump. De când a devenit papă în luna mai a anului trecut, Leon şi unii dintre aliaţii săi de rang înalt din SUA au devenit mai direcţi în a contesta Casa Albă pe teme precum măsurile dure împotriva imigraţiei şi războiul cu Iranul.

Vineri a fost numit episcop auxiliar pentru Washington şi preotul Gary R. Studniewski. El a servit în Armata SUA în anii 1980, înainte de a deveni preot în 1995. A fost capelan militar şi este în prezent pastor la Sanctuarul Preasfântului Sacrament

Menjivar a devenit cetățean american în 2006. Într-un articol din primăvara trecută din National Catholic Reporter, el a denunțat represiunea administrației Trump și le-a cerut cititorilor să sprijine migranții și refugiații care sunt vizați.

„Celor dintre voi care taceți sau credeți că acest lucru nu vă implică, celor dintre voi care nu sunteți tulburați de acest lucru sau, mai rău, care îl aplaudați, în special celor care sunt catolici, vă întreb: Nu vedeți suferința vecinilor voștri? Nu vă dați seama de durerea, mizeria și frica și anxietatea foarte reale pe care le provoacă aceste operațiuni și politici guvernamentale nedrepte? Nu vă este conștiința tulburată? Cum puteți păstra tăcerea?”, spunea el.