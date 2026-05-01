„Măcelarul din Bosnia” Ratko Mladici este „la sfârșitul vieții”, spun avocații săi. Ei cer eliberarea lui din închisoarea de la Haga

2 minute de citit Publicat la 23:46 01 Mai 2026 Modificat la 23:46 01 Mai 2026

Ratko Mladici a fost condamnat în 2017 pentru crime de război în războaiele din fosta Iugoslavie. Foto: Getty Images

Avocații criminalului de război sârb-bosniac Ratko Mladici au cerut eliberarea acestuia din închisoarea de la Haga, argumentând că acesta se află „la sfârșitul vieții” și că menținerea lui în detenție este „inumană” și „nu mai servește niciunui scop”, relatează BBC.

Mladici, în vârstă de 84 de ani, a fost încarcerat pe viață, în 2017, pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității în timpul războiului din Iugoslavia (1992-1995). Sentința pentru „măcelarul din Bosnia” a fost menținută la apel, în 2021.

Avocații lui Mladici au detaliat, într-o declarație transmisă tribunalului, vineri, că acesta este țintuit la pat și nu se poate deplasa decât cu ajutorul unui scaun cu rotile. Recent, spun ei, el ar fi suferit un AVC și nu mai poate vorbi.

Avocații spun și că doi medici i-au evaluat starea ca fiind critică și că este la „risc iminent de deces”. Ei spun că Mladici ar trebui să primească imediat drept de eliberare condiționată pentru spitalizare într-un loc în care se vorbește limba sârbă.

Avocații lui Mladici își doresc ca acesta să poată reveni în Serbia, ministrul justiției sârb a anunțat deja că guvernul de la Belgrad este pregătită să ofere garanții tribunalului dacă Mladici va fi eliberat.

Mladici a fost supranumit „măcelarul din Bosnia”

Mladici a fost comandant al forțelor sârbe din Bosnia în anii ’90 împotriva armatelor bosniacă și croată-bosniacă. În timpul războiului, el și soldații din subordine au comis acte de epurare etnică în Bosnia și Herțegovina, au asediat orașul Sarajevo și au masacrat 8.000 de bărbați și băieți în Srebrenița.

Mladici a dispărut în 1995 și a fost găsit într-o zonă rurală din Serbia, în 2011, după ce trăise ca fugar vreme de 16 ani. A fost judecat la Haga în 2012 și condamnat în 2017.

Din 2011 este ținut într-un centru de detenție al ONU, însă avocații săi susțin că unitatea și spitalul penitenciar nu pot să-i ofere îngrijirile de care are nevoie.

Avocații săi susțin că menținerea lui în detenție reprezintă „o pedeapsă inumană și crudă care nu mai are niciun scop”.

Echipa sa a mai încercat să obțină eliberarea sa și în iulie 2025, însă tribunalul a refuzat-o.

Organizațiile de reprezentare ale victimelor și supraviețuitorilor se opun ferm eliberării lui Mladici din închisoare și spun că acțiunile echipei sale juridice sunt „tactici avocățești” și că aceștia au tot încercat să obțină eliberarea lui prin astfel de încercări.

Judecătoarea Graciela Gatti Santana a spus că a cerut experților medicali să-i evalueze starea și să spună care sunt opțiunile de tratament viitor. De asemenea, judecătoarea a cerut o evaluare a posibile sale speranțe de viață și a felului în care este îngrijit medical în spitalul penitenciar.