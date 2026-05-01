Una dintre cele mai puternice familii din Iran a creat o platformă cripto prin care Gardienii Revoluției evită sancțiunile occidentale

Publicat la 22:13 01 Mai 2026 Modificat la 22:13 01 Mai 2026

Familia Kharrazi, una din cele mai influente dinastii din Iran, a fondat şi controlează cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din ţară. Serviciul, numit Nobitex, este folosit şi de cetăţenii obişnuiţi, dar s-a remarcat ca o cale la care recurg Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a republicii islamice, pentru a transfera milioane de dolari şi a ocoli sancţiunile occidentale, transmite Reuters vineri, potrivit Agerpres.

Nobitex susţine că are 11 milioane de utilizatori, adică peste 10% din populaţia Iranului. Doi membri ai familiei Kharrazi au folosit un nume rar utilizat de clan pentru înregistrarea firmei.

Iranul, inclusiv banca centrală de la Teheran, nu are acces direct pe pieţele financiare internaţionale, ca urmare a sancţiunilor aplicate regimului islamic de guvernele occidentale. Clanul Kharrazi este apropiat de noul lider al Iranului, Mojtaba Khamenei, căruia bunicul celor doi fondatori ai Nobitex i-a fost profesor.

Tatăl lor, ayatollahul Bagher Kharazzi, a înfiinţat mişcarea şiită Hezbollah din Liban şi a candidat la preşedinţia iraniană în 2013. Pe site-ul său, el afirmă că a fost implicat şi în recrutarea de personal pentru Gardienii Revoluţiei după revoluţia islamică din 1979. Sora lui este căsătorită cu fratele lui Mojtaba.

Primele zvonuri despre implicarea familiei Kharrazi în Nobitex au apărut în 2024, pe un blog chinezesc.

Jurnalistul iranian din exil Fariborz Kalantari, condamnat la închisoare şi la 74 de lovituri de bici în 2021, după ce a scris despre corupţia din Iran, arată că în cadrul sistemului clericilor din ţară există un cerc interior şi unul exterior, iar familia Kharrazi făcea parte din primul, fiind foarte apropiată de fostul lider, ayatollahul Ali Khamenei.

Cu toate acestea, Gardienii Revoluţiei au percheziţionat sediul Nobitex la scurt timp de la înfiinţare şi l-au interogat pe managerul general de atunci. După câţiva ani, a urmat o nouă percheziţie, iar managerul a fost arestat, însă Reuters nu a găsit niciun indiciu că ar fi fost acuzat vreodată de ceva.

Un comunicat al Nobitex afirmă că nici fraţii care au fondat firma, nici tatăl lor nu au deţinut niciodată vreo funcţie guvernamentală sau militară.