F1: Charles Leclerc a fost cel mai rapid la antrenamentele înainte de Marele Premiu de la Miami

1 minut de citit Publicat la 23:36 01 Mai 2026 Modificat la 23:39 01 Mai 2026

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp din singura şedinţă de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de la Miami, etapa a patra a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Miami International Autodrome (5,412 km), transmite AFP, potrivit Agerpres.

Pe o căldură toridă, cu 32 de grade la umbră şi 58 la nivelul pistei, Leclerc i-a devansat pe fostul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe australianul Oscar Piastri (McLaren).

Multiplul campion mondial britanic Lewis Hamilton a fost înregistrat cu al patrulea timp al zilei, fiind urmat de cele două monoposturi Mercedes, pilotate de italianul Kimi Antonelli şi de englezul George Russell.

Antonelli a avut o problemă la motor pe finalul sesiunii, potrivit echipei sale.

Top 10 a fost completat de campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), francezii Pierre Gasly (Alpine) şi Isack Hadjar (Red Bull), precum şi spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams).

Singura sesiune de antrenamente libere este urmată de calificările pentru cursa de sprint de sâmbătă, programate pentru vineri, la 2330 (ora României).

Timpii înregistraţi în antrenamentele libere de vineri:

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:29.310

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:29.607

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:29.758

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:29.777

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:30.079

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:30.100

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:30.208

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:30.587

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:30.873

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:30.930

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:31.015

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:31.024

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:31.091

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:31.111

Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:31.595

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:31.635

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.648

Sergio Pérez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:32.047

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:32.593

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:32.762

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.862

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:32.959