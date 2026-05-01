F1: Charles Leclerc a fost cel mai rapid la antrenamentele înainte de Marele Premiu de la Miami

Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit cel mai bun timp din singura şedinţă de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de la Miami, etapa a patra a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri, pe Miami International Autodrome (5,412 km), transmite AFP, potrivit Agerpres.
Pe o căldură toridă, cu 32 de grade la umbră şi 58 la nivelul pistei, Leclerc i-a devansat pe fostul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe australianul Oscar Piastri (McLaren).
Multiplul campion mondial britanic Lewis Hamilton a fost înregistrat cu al patrulea timp al zilei, fiind urmat de cele două monoposturi Mercedes, pilotate de italianul Kimi Antonelli şi de englezul George Russell.
Antonelli a avut o problemă la motor pe finalul sesiunii, potrivit echipei sale.
Top 10 a fost completat de campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris (McLaren), francezii Pierre Gasly (Alpine) şi Isack Hadjar (Red Bull), precum şi spaniolul Carlos Sainz Jr (Williams).
Singura sesiune de antrenamente libere este urmată de calificările pentru cursa de sprint de sâmbătă, programate pentru vineri, la 2330 (ora României).
Timpii înregistraţi în antrenamentele libere de vineri:
Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:29.310
Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:29.607
Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:29.758
Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:29.777
Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:30.079
George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:30.100
Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:30.208
Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:30.587
Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:30.873
Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:30.930
Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:31.015
Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:31.024
Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:31.091
Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:31.111
Nico Hulkenberg (Germania/Audi) 1:31.595
Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:31.635
Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.648
Sergio Pérez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:32.047
Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:32.593
Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:32.762
Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.862
Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:32.959