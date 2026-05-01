Politico: Europa nu știe cât combustibil mai are. „Companiile private nu au vrut să împărtășească informații”

7 minute de citit Publicat la 23:28 01 Mai 2026 Modificat la 23:28 01 Mai 2026

În timp ce companiile aeriene își lasă avioanele la sol, iar oficialii îndeamnă cetățenii să reducă naveta, efortul Europei de a preveni penuriile cauzate de războiul din Iran se confruntă cu un obstacol neașteptat: nimeni nu știe cât combustibil are de fapt continentul.

Războiul din Iran crește factura la combustibili fosili ai Europei și amenință să blocheze aprovizionarea cu energie prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pentru petrol și gaze. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că acest conflict costă UE aproape 500 de milioane de euro pe zi în costuri energetice mai mari, chiar dacă președintele american Donald Trump le-a ordonat consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului, care ar putea perturba și mai mult piețele energetice globale.

„În Europa, avem angajamente pentru lunile mai și iunie... ce se întâmplă ulterior este greu de prevăzut”, a declarat Tobias Meyer, director executiv al DHL Group, la începutul acestei luni.

Autoritățile UE nu sunt complet în întuneric. Informațiile privind rezervele de petrol și gaze deținute de guverne sunt în general transparente și actualizate, în timp ce oficialii naționali organizează întâlniri regulate pentru schimbul de informații, iar companiile oferă ocazional informații despre propriile stocuri.

Însă, dincolo de asta, oficialii care vor să știe când robinetele ar putea rămâne goale nu au date foarte clare.

La un summit la nivel înalt de luna trecută, miniștrii din Belgia, Olanda și Spania au atras atenția asupra acestor lacune în materie de cunoștințe, îndemnând UE să coordoneze o monitorizare și o analiză mai intensă în timp real, în special în ceea ce privește produsele rafinate, conform minutelor consultate de Politico. Delegatul Greciei a mers până la a solicita Comisiei să înființeze un canal WhatsApp sau Signal între țările membre și executivul UE.

„Avem cunoștințe și date foarte limitate despre piața gazelor și petrolului”, a declarat un oficial de rang înalt din ministerul european al energiei, vorbind la fel ca alții citați în acest articol, sub condiția anonimatului pentru a discuta deschis această chestiune sensibilă. „Cunoștințele noastre despre ce este pus în circulație, retras și trimis pe diferite rute... există cu siguranță o lipsă de monitorizare a pieței.”

În ceea ce privește combustibilii rafinați, precum motorina și combustibilul pentru avioane, situația este deosebit de neclară. UE se bazează în principal pe serviciul său oficial de statistică, Eurostat, și pe reuniunile de coordonare cu țările membre pentru a evalua nivelurile de aprovizionare. Însă majoritatea stocurilor sunt ascunse în stocuri comerciale împrăștiate, care acoperă diverse sectoare, firmele fiind reticente în a dezvălui date comerciale sensibile pe care nu sunt obligate prin lege să le raporteze.

Chiar și datele furnizate de Agenția Internațională pentru Energie — care a coordonat eliberarea istorică de 400 de milioane de barili de petrol luna trecută — sunt limitate din acest motiv, a declarat un oficial al Comisiei.

„Într-o lume ideală, am avea acces la informații perfecte”, a adăugat oficialul Comisiei. „Dar, în cele din urmă, valoarea informațiilor este valabilă doar în funcție de informațiile pe care le primim. Și i-am auzit pe colegi exprimând aceeași îngrijorare - sperăm că avem informațiile corecte.”

„Nu putem ști cu adevărat”

De la începutul războiului, miniștrii energiei au cerut Comisiei Europene, ramura executivă a UE, să consolideze capacitatea blocului comunitar de a evalua proviziile deținute pe întreg continentul în instalații subterane, rezervoarele din porturile majore, sau petrolierele uriașe care plutesc în largul coastelor europene și depozite în aeroporturi și de-a lungul conductelor cheie.

Însăși Comisia a recunoscut penuria informațională, dezvăluind la începutul acestei luni planuri pentru un „Observator al Combustibililor” care ar „urmări producția, importurile, exporturile și nivelurile stocurilor de combustibili pentru transport din UE”.

„Desigur, vom dori să avem o imagine de ansamblu mai bună asupra situației combustibililor în întreaga UE”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen, pentru Politico. „Lucrăm la acest aspect, dar este prea devreme să declarăm acum cum va funcționa.”

Gazul este cel mai ușor de urmărit, chiar dacă imperfect. Regulile impuse după penuriile cauzate de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 impun țărilor UE să își umple stocurile la 90% din capacitatea națională până în iarna fiecărui an. Aceasta înseamnă că UE este mult mai conștientă de cantitatea de gaze naturale pe care o are în orice moment - chiar dacă continuă să aibă puțină vizibilitate asupra ieșirilor, intrărilor și comerțului transfrontalier.

Eurostat monitorizează, de asemenea, produsele petroliere la nivel european — dar le actualizează rar și sporadic. Ultimul set de date destul de cuprinzător este din ianuarie, potrivit Anei Maria Jaller-Makarewicz, analist la Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară.

La acea vreme, majoritatea țărilor UE - cu excepția Letoniei, Irlandei și Ciprului - îndeplineau cerințele blocului comunitar de a deține stocuri de petrol și derivate din petrol pentru o perioadă de cel puțin 90 de zile, conform datelor compilate de Jaller-Makarewicz. Rezervele constau în mare parte din țiței, motorină și materii prime, cu cantități limitate de benzină și combustibil pentru avioane.

Ce s-a întâmplat de atunci? Este „destul de greu să obții o imagine de ansamblu actualizată”, a declarat un al doilea oficial de rang înalt din cadrul ministerului european al energiei. „Știm ce ar trebui să aibă în stoc. Dar ce au la un moment dat este ceva ce nu putem ști cu adevărat.”

Este chiar mai greu să urmărești produsele rafinate precum motorina, benzina și combustibilul pentru avioane. „Companiile private nu au vrut să împărtășească informații”, a declarat fără menajamente un al treilea oficial de rang înalt din cadrul ministerului european al energiei.

„Din păcate, acestea sunt informații pe care [membrii] nu le vor împărtăși cu mine”, a declarat Alain Mathuren, director la organizația de lobby pentru combustibili FuelsEurope, subliniind în același timp că asociația sa nu le va solicita oricum, având în vedere că acest lucru ar putea încălca normele UE în materie de concurență.

Însă, în ciuda lacunelor profunde în materie de date, este „prea devreme să spunem” dacă Comisia va concepe reguli care să oblige țările să o țină la curent, a declarat oficialul Comisiei citat mai sus.

Stocurile de gaze ale Europei, pentru început, erau deja scăzute înainte de atacul asupra Iranului, în medie sub 30% din capacitatea națională, din cauza reducerilor bruște din timpul iernii. Realimentarea acestor rezerve depinde de stimularea comercianților, care, în general, preferă să pompeze gaze în depozite vara, când prețurile scad, și să le vândă iarna, când prețurile cresc. Însă războiul din Iran riscă să inverseze această dinamică, iar eforturile UE de a rezolva problema au fost primite cu o reacție mixtă.

Redirecționarea piețelor energetice globale care a urmat blocajului de la Ormuz riscă să răstoarne și mai mult această dinamică. Petrolierele nu mai sunt redirecționate către Asia din Europa, ci pur și simplu ajung acolo direct din Africa de Vest și SUA, a declarat Charles Costerousse, analist de gaze naturale la firma de cercetare de piață Kpler.

Livrările sunt „încă în media pe cinci ani”, a declarat el pentru Politico. „Doar că nu primesc atât cât ar putea primi, având în vedere toată capacitatea suplimentară a SUA care va fi pusă în funcțiune.”

Stocurile de țiței pot fi urmărite aproape în timp real. Kpler, care furnizează date către IEA, evaluează gradul de umplere al rezervoarelor de stocare cu acoperiș plutitor prin măsurarea înălțimii acoperișului fiecărui rezervor, dedusă prin analizarea interacțiunii umbrelor din imaginile din satelit, a declarat Homayoun Falakshahi, analist țiței la firma de cercetare. Deși instalațiile de stocare din China și unele rezerve subterane din Europa nu pot fi monitorizate în acest fel, Kpler este capabil să capteze aproximativ 90% din cele 6 miliarde de barili de capacitate globală folosind această metodă, a spus el.

Cel mai recent raport al AIE detaliază faptul că stocurile europene erau deja scăzute în februarie față de anul precedent, dar include date limitate pentru martie. Ministerele Energiei ar fi informat autoritățile UE cu privire la propriile stocuri săptămâna trecută, dar detaliile nu au fost făcute publice.

Urmărirea stocurilor de combustibil pentru avioane este „mult mai dificilă”, a spus Falakshahi. Datele despre combustibil provin în mare parte din declarații voluntare ale companiilor, iar lipsa de transparență este în concordanță cu dezacordurile continue privind cantitatea de combustibil rămasă în Europa.

Alte produse precum nafta — o materie primă cheie pentru produsele din plastic — sunt mai ușor de monitorizat. Studiile zilnice privind stocarea de naftă în Europa de Nord, realizate de o firmă numită Insights Global, oferă o bună idee despre stocurile disponibile, potrivit lui Ciaran Tyler, analist principal în domeniul petrochimic la Kpler.

Datele sugerează că, deși o parte din aprovizionarea europeană cu naftă este deviată către Asia - împreună cu alte produse - industria petrochimică europeană beneficiază de fapt de închiderea Hormuz. Totuși, acest lucru se aplică doar uzinelor flexibile care își pot schimba materia primă de la naftă la etan și propan.

„Practic, pierderea [produselor petrochimice] din Orientul Mijlociu și Asia înseamnă că fabricile europene se bucură în prezent de o creștere a marjelor brute”, a declarat Tyler pentru Politico.