Companiile din SUA interzic angajaților să folosească telefoanele pentru a reduce distragerile

2 minute de citit Publicat la 22:49 01 Mai 2026 Modificat la 22:49 01 Mai 2026

Interdicțiile privind utilizarea telefoanelor se extind în mediul de lucru din SUA / foto: Getty Images

Tot mai multe companii din SUA încep să limiteze sau chiar să interzică folosirea telefoanelor mobile la locul de muncă, o practică devenită deja obișnuită în școli. Unii dintre angajați spun că măsura i-a ajutat să îmbunătățească relațiile profesionale și chiar să obțină rezultate mai bune în activitatea de zi cu zi, potrivit Independent.co.uk.

Angajatorii din diverse industrii încearcă astfel să reducă distragerile și să protejeze mai bine informațiile sensibile.

De exemplu, directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a declarat anul trecut că folosirea telefoanelor în timpul ședințelor este „lipsită de respect”.

În schimb, alte companii au luat deja măsuri. Firma ID.me, specializată în verificarea identității digitale, a introdus pentru aproape 300 de angajați pungi speciale în care telefoanele sunt sigilate pe durata programului.

Angajații au voie să folosească telefoanele doar în cazul în care merg la evenimente sau apare o urgență.

În schimb, în pauze le pot folosi în mod normal.

Deși măsura este similară cu cea aplicată în școli, unii angajați susțin că are efecte pozitive asupra lor.

Muiruri, o tânără angajată, susține că acest lucru a ajutat-o să-și îmbunătățească relațiile profesionale și chiar să se concentreze mai bine.

„Ne face să ne conectăm unii cu alții. Nu cunoșteam cu adevărat oamenii de la birou, deoarece mă concentram pe prietenii pe care îi am în afara biroului. Acum, suntem o echipă foarte apropiată... și ne place foarte mult să ieșim împreună”, spune aceasta.

„Când am început... nu eram cea mai bună angajată, îmi verificam telefonul încontinuu”, a mai adăugat ea.

Sunt însă și voci care susțin că măsura nu are neapărat efectele la care se așteptau angajatorii.

Adrian Chadi, profesor asociat la Universitatea din Southampton, spune că dovezile că interdicția utilizării telefoanelor îmbunătățesc productivitatea nu sunt clare.

Cercetările sale sugerează că acestea pot ajuta la sarcini simple, de rutină, prin reducerea distragerilor, dar impactul este mai puțin clar în cazul muncii mai complexe care necesită creativitate sau rezolvarea problemelor.

„Este foarte dificil pentru cercetători să determine efectele unei interdicții în comparație cu o situație fără o astfel de interdicție în același context organizațional”, a declarat Chadi pentru Financial Times.

„De asemenea, este posibil ca angajații să perceapă interdicția foarte negativ dacă utilizarea telefonului mobil oferă avantaje evidente la locul de muncă, deoarece oamenii s-au obișnuit cu disponibilitatea constantă a telefoanelor mobile”, a mai adăugat acesta.

O astfel de măsură a fost introdusă recent și în Londra, la Teatrul Royal Court.

Angajații își pun telefoanele în huse speciale în timpul programului, iar actorii își lasă telefoanele la casa de bilete în timp ce lucrează și participă la discuții.