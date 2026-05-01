Procesul Elon Musk - Sam Altman naște o întrebare: Care dintre miliardari merită să dețină cheile „mașinii lui Dumnezeu”?

4 minute de citit Publicat la 23:30 01 Mai 2026

Elon Musk a exprimat, în sfârșit, o opinie cu care mulți oameni ar putea fi de acord: gigantul IT Microsoft nu ar trebui să controleze viitorul Inteligenței Artificiale. Problema lui Musk e că el însuși nu pare să înțeleagă cine ar trebui să dețină controlul, notează CNN într-o analiză publicată pe site-ul său.

CNN amintește că multimiliardarul fondator al Tesla și SpaceX, care s-a numărat, de asemenea, printre fondatorii OpenAI, a dat în judecată această din urmă companie și conducerea sa pentru un pretext aparent minor: trecerea OpenAI de la statutul de „laborator” nonprofit la statutul de firmă privată orientată spre profit, supravegheată de o fundație nonprofit.

Musk încearcă să demonstreze că șefii OpenAI l-au mințit și au trădat misiunea caritabilă asumată, de a dezvolta Inteligența Artificială în mod sigur și transparent, trădarea fiind motivată de obiectivul de a face bani.

La rândul lor, cei de la OpenAI spun că multimilardarul, cofondator care a plecat în 2018, este deranjat de această schimbare de statut abia acum, din cauza succesului obținut de Sam Altman pe aceeași piață pe care concurează și firma de AI a lui Elon Musk, numită xAI, care a fuzionat în februarie cu SpaceX.

În depoziția din această săptămână, Musk a reiterat convingerea sa că, în primii ani de existență a OpenAI, el trebuia să se afle la conducere pentru a se asigura că tehnologia AI este utilizată în siguranță.

Când Microsoft a venit cu o investiție de 20 de miliarde de dolari în OpenAi, Musk s-a arătat reticent.

„Microsoft are propriile motivații”, care ar devia de la obiectivele inițiale, ceva mai filantropice, ale startup-ului, a argumentat el.

Musk a adresat o întrebare aparent retorică, întorcându-se spre jurați.

„Chiar ați vrea ca Microsoft să controleze superinteligența digitală?”, a spus el.

Dacă nu era Microsoft la OpenAI, era Musk

Musk - scrie editorialistul CNN - pare să sugereze că Microsoft, producătorul unora dintre cele mai răspândite și - în același timp - mai detestate produse office din istorie (între care Outlook și Teams), nu ar fi acel lider „cool și binevoitor”, care ar trebui să primească accesul la o Inteligență Artificială sofisticată ce - în opinia omului de afaceri - „ar putea să ne omoare pe toți”.

Însă alternativa lui Musk la Microsoft, cel puțin în primii ani ai OpenAI, era el însuși.

Mai exact, Elon Musk plus patru membri ai consiliului numiți de - ați ghicit - Elon Musk.

Multimiliardarul a declarat că „avea nevoie de control” asupra OpenAI la început, anticipând că participația sa va fi ulterior diluată de noi investitori.

Însă toate acestea ar putea fi doar aspecte secundare, potrivit CNN.

CNN: Lista stăpânilor potențiali ai AGI este limitată la mogulii tech

„Să-i luăm pe Musk și pe toți ceilalți directori din domeniul AI în serios și să-i credem atunci când spun că vor să ajungă la Inteligența Artificială Generală (AGI) sau super-inteligența, un nivel ipotetic la care intelectul mașinii îl depășește pe cel uman.

(Vom da la o parte faptul că AGI este o perspectivă mai apropiată de science-fiction decât de realitatea actuală, folosită pentru a atrage capital de la investitori, cu efectul secundar al panicării publicului cu scenarii de tip Terminator. De asemenea, nu vom insista asupra faptului că nu există nici măcar doi 'evangheliști' ai AI care să împărtășească aceeași definiție a AGI, nemaivorbind de un protocol clar de măsurare a performanțelor.)

Și să-i credem credem chiar și atunci când spun că, într-o zi, AGI ar putea avea puterea de a ucide pe toată lumea.

Dacă este așa, atunci, cu siguranță, ar trebui să existe o modalitate de a controla această Inteligență Artificială Generală.

Însă, în timp ce Musk și avocații OpenAI se contrazic pe aceste teme, ei par să ia în calcul doar un set limitat de opțiuni.

Lista de alegeri în privința unor lideri 'binevoitori', cu un control enorm asupra viitorului umanității, cel puțin în acest proces, pare limitată la Musk, OpenAI (condusă de CEO-ul Sam Altman), Microsoft și, eventual, Google, Meta sau Anthropic.

Atât. Acesta este modelul, iar acestea sunt opțiunile.

Unii oameni ar putea fi mulțumiți cu acest aranjament, dar, judecând după comentariile grupului de cetățeni selectați aleatoriu pentru juriu, nu pare a fi o listă populară de 'stăpâni'”, punctează jurnalistul CNN.

Ce spun membrii juriului despre Musk: „Un nemernic de clasă mondială”

„Elon Musk este un individ lacom, rasist și homofob”, a scris un jurat în chestionarul de selecție.

Altul l-a numit „nemernic de clasă mondială”.

Chiar și judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers a recunoscut ostilitatea față de Musk printre jurați.

„Realitatea este că oamenii nu-l plac… Mulți nu-l plac, dar asta nu înseamnă că americanii nu pot avea, totuși ,integritate în procesul judiciar”, a esttimat ea.

Gonzalez Rogers, la rândul ei, a mainfestat puțină înțelegere față de profețiile apocaliptice ale miliardarilor.

Joi, când avocatul lui Musk a repetat în instanță retorica industriei - centrată pe „am putea muri cu toții!” - Gonzalez Rogers a intervenit, subliniind chiar demersului multimiliardarului.

„Este ironic că tocmai clientul dumneavoastră, în ciuda acestor riscuri, creează o companie în exact același domeniu. Bănuiesc că există destui oameni care nu vor să pună viitorul umanității în mâinile domnului Musk”, a remarcat Gonzalez Rogers.

Dar acest aspect depășește obiectul cauzei, a continuat ea.

„Acesta nu este un proces despre riscurile AI. Nu este un proces legat de efectele AI asupra omenirii. Acesta ar putea fi un viitor proces”, a anticipat judecătoarea.