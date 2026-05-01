Politico: Cele cinci lecții ale războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia

5 minute de citit Publicat la 23:29 01 Mai 2026 Modificat la 23:33 01 Mai 2026

Oficialii militari europeni au avertizat că Moscova ar putea fi în măsură să atace un membru al alianței până în 2029Sursa foto: Hepta

NATO a rămas în afara războiului din Iran, dar conflictul a scos la iveală fisuri în apărarea alianței, care ar putea să o pună în dificultate dacă Rusia ar ataca, potrivit unei analize Politico.

„Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu nu sunt fenomene separate; avem multe de învățat din ambele în ceea ce privește războaiele de mâine”, a declarat generalul Dominique Tardif, adjunctul șefului forțelor aeriene franceze. „Aceste lecții combinate ar trebui să ne conducă la o mai bună înțelegere a modului în care să direcționăm dezvoltarea capabilităților.”

Precizările vin în contextul în care oficialii militari europeni au avertizat că Moscova ar putea fi în măsură să atace un membru al alianței până în 2029, subliniind nevoia urgentă de pregătire de luptă și coeziune politică în cadrul alianței.

În urma discuțiilor cu diplomați, actuali și foști oficiali NATO și experți în apărare, Politico a identificat cinci slăbiciuni ale NATO care au ieșit la iveală în urma războiului din Iran.

1. Epuizarea muniției

Războiul din Iran a scos în evidență deficitul de muniție al NATO.

SUA au consumat aproximativ jumătate din stocul total de rachete de apărare aeriană Patriot critice, în timp ce oficialii francezi au avertizat că stocurile de rachete Aster și Mica se epuizau încă din primele două săptămâni ale războiului. Firme de apărare precum Rheinmetall și MBDA au subliniat, de asemenea, o cerere în creștere și o penurie iminentă.

Dacă SUA continuă să-și îndrepte atenția către Indo-Pacific, „vor fi retrase active substanțiale” din Europa, a declarat un diplomat NATO de rang înalt. „Avem prea puține din aceste active.”

Dacă NATO nu își schimbă tactica, Rusia „ne va scoate rapid dintr-un război”, a avertizat Calvin Bailey, un parlamentar din Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, membru al comisiei de apărare a parlamentului britanic.



Având în vedere că Moscova produce „6.000 până la 7.000” de drone de atac unidirecționale pe lună, aliații NATO ar rămâne fără rachete de apărare aeriană de mare valoare în câteva „săptămâni”, a declarat Justin Bronk, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite.



Acest lucru creează o „necesitate urgentă de interceptoare aer-aer mai accesibile”, a adăugat el, argumentând că NATO ar trebui să se concentreze pe alternative mai ieftine la Patriot, cum ar fi racheta ghidată cu laser AGR-20 - și să construiască sisteme de apărare pasive, cum ar fi adăposturi pentru aeronave din beton întărit.

Lipsa de muniții a alianței va fi acum un subiect important la summitul liderilor NATO din iulie, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

2.Inferioritate aeriană

Capacitatea Iranului de a continua să bombardeze statele vecine din Golf cu peste 5.000 de atacuri cu rachete și drone, în ciuda campaniei aeriene a SUA, arată „limitele clare ale așteptării că poți bombarda o țară până la supunere” cu aeronave convenționale, a declarat Pieter Wezeman, cercetător senior la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.

Ca răspuns, NATO trebuie să regândească dominația aeriană și să caute soluții creative pentru a descuraja Rusia, cum ar fi investițiile supraalimentate în arme de precizie cu rază lungă de acțiune, capabile să vizeze producția de drone a Moscovei și siturile militare din interiorul țării, a declarat Bronk.

„Dacă putem obține superioritate aeriană asupra unei zone contestate, atunci chiar și Europa, de una singură, ar putea devasta forțele rusești pe teren”, a spus el, sugerând creșterea achizițiilor de rachete AGM-88G fabricate în America, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

Războiul din Iran a generat deja noi discuții în cadrul NATO cu privire la necesitatea unor capacități mai mari de lovire la mare adâncime, au declarat cei doi diplomați ai alianței, în contextul în care discuțiile privind următorul ciclu de planificare a apărării pe patru ani al organizației încep anul acesta.

3. Puterea navală subfinanțată

Desfășurarea limitată a Europei pentru a ajuta aliații din Golf a ilustrat, de asemenea, subfinanțarea considerabilă a marinelor NATO.

Cel mai clar exemplu este Regatul Unit. După ce a avut nevoie de trei săptămâni pentru a-și desfășura distrugătorul HMS Dragon spre Marea Mediterană, nava a fost trimisă înapoi în port din cauza unei probleme tehnice.

Acest lucru nu este surprinzător. Șeful maritim al Marii Britanii, generalul Gwyn Jenkins, a recunoscut luna trecută că Marina Regală nu era pregătită de război, argumentând că și alți aliați erau în urmă. Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat anterior că mai puțin de jumătate din flota țării sale este operațională.

„Din 2022, ne-am concentrat mult mai mult pe forțele terestre... și acum, dintr-o dată, observăm că disponibilitatea flotei în cadrul NATO este într-adevăr destul de slabă”, a declarat Ed Arnold, un fost oficial NATO.

În orice conflict cu Moscova, marinele vor fi esențiale în vânarea submarinelor din apropierea Peninsulei Kola din nordul Rusiei și în neutralizarea navelor echipate cu rachete de croazieră Kalibr cu rază lungă de acțiune, a declarat Sidharth Kaushal, expert în securitate maritimă la RUSI.

NATO trebuie, de asemenea, să îmbunătățească facilitățile comune de întreținere a navelor, a spus el, precum și să abordeze deficitul de personal și să investească în nave flexibile care pot fi adaptate la diferite misiuni - inspirate de programul Navelor de Sprijin Multifuncționale al Olandei.

4. Dezbinare persistentă

Războiul a lărgit, de asemenea, prăpastia din interiorul NATO - Europa respingând cererile președintelui american Donald Trump de sprijin militar, determinând Washingtonul să elaboreze opțiuni de represalii.

Acest lucru stârnește o nouă îngrijorare în interiorul alianței, au declarat âdoi diplomați NATO. Între timp, Trump a continuat să critice NATO, numind-o în mod repetat un „tigru de hârtie”.

Riscul după Iran este că „președintele poate spune «Nu ne implicăm de data aceasta»” sau se poate angaja doar la o desfășurare limitată dacă Moscova invadează.

Ca răspuns, capitalele europene trebuie să adopte aceeași „abordare tranzacțională” ca Trump, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO. Acestea ar trebui să lege în mod clar sprijinul lor pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz de angajamentul Washingtonului față de NATO.

De asemenea, el a avertizat împotriva continuării lingușirii lui Trump, un element cheie al abordării secretarului general al NATO, Mark Rutte, față de președintele SUA. „Timpul lingușirii s-a terminat”, a spus Rasmussen.

5. Ucraina contează

La câteva zile de la începerea războiului din Iran, Ucraina și-a trimis experții în drone, bine versați în utilizarea interceptoarelor autohtone pentru a doborî dronele iraniene de tip Shahed folosite de Rusia, pentru a ajuta țările din Orientul Mijlociu. Kievul a semnat în cele din urmă parteneriate de apărare de un deceniu cu națiunile din Golf.

NATO și-a extins rapid legăturile instituționale cu Ucraina, de la un centru comun de instruire și cercetare în Polonia la vizite militare la Kiev și un program industrial nou creat pentru achiziționarea de tehnologie inovatoare din țară, numit UNITE-Brave NATO.

Alianța ar trebui acum să lucreze pentru a înființa o „centură” de active anti-drone mai aproape de granița Rusiei, ca primă linie de apărare, a spus Bronk.