Polonia vrea să dezvolte cu Ucraina o „armată de drone” pentru apărarea spațiului aerian european

Publicat la 13:38 27 Apr 2026 Modificat la 13:38 27 Apr 2026

Premierul polonez Donald Tusk a prezentat luni un plan strategic pentru dezvoltarea unei „armate de drone” de ultima generaţie, care valorifică experienţa de război a Ucrainei în scopul de a consolida securitatea spaţiului aerian al Poloniei şi al Uniunii Europene împotriva unei eventuale agresiuni ruse, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Proiectul, anunţat în cursul conferinţei "Calea către reconstrucţia Ucrainei", eveniment organizat în oraşul Rzeszów (sud-estul Poloniei), urmăreşte - potrivit lui Tusk - să imprime "un salt tehnologic fără precedent" în dezvoltarea dronelor de luptă datorită "know-how-ului tehnic şi competenţelor în domeniul dronelor ale prietenilor noştri ucraineni".

„Armata” de drone va consta dintr-o flotă modernă şi foarte numeroasă de aparate fără pilot, destinată să protejeze spaţiul aerian polonez şi cel european de eventualele atacuri aeriene.

Pentru punerea sa în aplicare, vor fi mobilizate „capital naţional polonez şi finanţare din partea UE”, astfel încât tehnologia europeană aliată să poată „sări practic peste o întreagă eră tehnologică”, iar Ucraina, Polonia şi Europa să fie puse „la adăpost de atacurile aeriene şi de orice ambiţie a vreunui agresor”, a afirmat Donald Tusk.

În cadrul discursului său, premierul polonez a abordat şi tema reconstrucţiei Ucrainei, avertizând că „nu va exista niciun fel de reconstrucţie dacă agresorul nu pune capăt acestui război”, referindu-se la Rusia, şi a condiţionat redresarea economică de o securitate militară „garantată”.

Reuniunea, la care a participat şi şefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko, a avut loc în aşa-numita "Vale a Aviaţiei" din Rzeszów, capitala provinciei Subcarpatia (Podkarpackie).

Această conferinţă tehnică pe tema "Apărare şi securitate" prefaţează un summit major privind reconstrucţia Ucrainei, preconizat să se desfăşoare la Gdansk, în iunie.