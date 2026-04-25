Un fost șef de stat crede că Europa trebuie să se resemneze că este „singură” și nu poate conta pe SUA

François Hollande, fostul președinte al Franței. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană trebuie să învețe să trăiască „singură” și să nu se aștepte ca, după plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă, relațiile cu SUA să revină la cum au fost înainte, a declarat fostul președinte francez François Hollande. Fostul șef de stat a adăugat, de asemenea, că, dincolo de Europa celor 27, trebuie să existe și „o Europă în Șase sau Opt”, adică angajamente comune asumate de câteva țări voluntare pentru apărare, inteligență artificială și industriile viitorului.

„Va trebui să trăim singuri, Europa singură. Este foarte greu pentru germani şi britanici să-şi imagineze o lume occidentală fără Statele Unite.

Dar să nu credem că, atunci când Donald Trump nu va mai fi preşedinte, Statele Unite vor reveni în Europa, ca înainte. S-a terminat”, a declarat fostul şef de stat socialist la o conferinţă, la Liffré, în Ille-et-Vilaine.

„Trebuie ca politicienii, dar şi cetăţenii să gândească o lume în care nu vom mai fi cu Statele Unite. Iar chiar dacă un preşedinte democrat, ceea ce ar fi de dorit, va veni” după aceea la putere, „el nu va mai fi complezent sau solidar”, a avertizat predecesorul lui Emmanuel Macron.

François Hollande a pledat în favoarea „unităţii” şi a apreciat că Europa în 27 funcţionează pentru a „trata probleme economice, monetare şi bugetare”, însă în domeniul apărării trebuie să acționeze câteva state voluntare.

„Trebuie să convenim o arhitectură în care să păstrăm, bineînţeles, Europa celor 27, dar în care să avem o Europă în Şase sau Opt”, care depinde de „voinţa” acestor câteva state pentru a dezvolta „industriile viitorului, digitalului şi inteligenţei artificiale”, dar şi a apărării, a pledat el.

În ceea ce priveşte apărarea, „va trebui să o facem cu cei care sunt cei mai convinşi”, a declarat el.

François Hollande a dat exemplu statele din prima linie în contextul războiului din Ucraina, ţările scandinave şi baltice, dar şi pe cele care dispun de cele mai importante capacităţi industriale, ca Germania şi Italia.