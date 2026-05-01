Document CIA: Cum a încercat un comando nord-coreean să răpească un ambasador occidental de pe teritoriul României

2 minute de citit Publicat la 23:28 01 Mai 2026 Modificat la 23:28 01 Mai 2026

Nord-coreenii au încercat să intercepteze mașina ambasadei SUA pe traseul Otopeni-centrul Bucureștiului. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ din timpul vizitei în România a liderului nord-coreean Kim Ir Sen. Foto: Agerpres

Un comando nord-coreean a încercat să răpească un ambasador occidental acreditat la București, chiar de pe teritoriul României și să intercepteze mașina ambasadei SUA pentru a fura o valiză ce conținea corespondența diplomatică. Cele două acțiuni separate au fost organizate de spionii din Coreea de Nord în primăvara anului 1971, se arată într-un document declasificat al Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA.

Informația apare într-un raport din mai 1971 care detalia în amănunt creșterea acțiunilor de sabotaj, de gherilă și spionaj orchestrate de spionajul de la Phenian.

„În vreme ce Moscova se concentrează pe atingerea unei superiorități față de SUA în cursa înarmărilor nucleare, iar Beijingul urmărește îmbunătățirea imaginii sale externe prin diplomația ping-pong, Coreea de Nord s-a angajat în misiunea de a exporta revoluția comunistă prin acțiuni de spionaj”, se arată în documentul CIA.

Astfel, în acea perioadă, Coreea de Nord antrenase deja peste 5.000 de luptători străini pentru acțiuni de gherilă în conflictele din peste 30 de țări din Asia de Sud-Est, Africa sau America Latină.

O astfel de acțiune subversivă a fost organizată chiar pe teritoriul României: raportul CIA arată cum un comando de 10 nord-coreeni au încercat să intercepteze mașina ambasadei SUA pentru a fura valiza specială care conține corespondența diplomatică.

„Luna trecută, în România, teroriștii nord-coreeni, operând în afara perimetrului ambasadei (Coreii de Nord) din această țară, au încercat să pună mâna pe corespondența diplomatică americană. Incidentul, așa cum a fost raportat Departamentului de Stat (american) de către ambasada SUA din București, a implicat 10 nord-coreeni aflați în două mașini. Aceștia au făcut trei tentative - eșuate - de depășire a mașinii ambasadei americane, care transporta valiza cu curierul diplomatic de la aeroportul din București”, se arată într-un raport CIA data 17 mai 1971.

Extras din raportul CIA, datat 17 mai 1971, despre acțiunile spionilor nord-coreeni de pe teritoriul României. Sursa foto: CIA

La doar câteva zile, CIA a raportat un incident și mai grav: nord-coreenii au vrut, pur și simplu, să-l răpească din București pe ambasadorul Belgiei acreditat în România.

Câteva zile mai târziu, aceiași teroriști nord-coreeni au încercat să-l răpească pe ambasadorul Jean L.M. Adriaenssen, un foarte dur anticomunist. Deși au reușit să forțeze oprirea mașinii ambasadorului, acesta a reușit să scape, după intervenția mai multor turiști occidentali care se aflau în zonă și care i-au sărit în ajutor

România comunistă, condusă la acea vreme de Nicolae Ceaușescu, avea deja o bună relație cu Coreea de Nord, condusă de dictatorul Kim Ir Sen.

„În ciuda protestelor la adresa guvernului român, nu a fost întreprinsă nicio acțiune împotriva nord-coreenilor. Există chiar indicații că guvernul român ar fi fost chiar implicat în tentativa de răpire”, se mai arată în documentul CIA referitor la acțiunile spionilor Phenianului de pe teritoriul României.