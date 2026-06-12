Comuna din România cu drumuri din pământ și fără canalizare, dar cu pistă de biciclete de 500.000 de euro. Primarul spune că e mândru

Comuna Santa Mare, din județul Botoșani, nu are drumuri asfaltate, dar are pistă de biciclete de 500.000 de euro FOTO: Facebook/ santamare.ro

O comună din România cu 2.500 de oameni, care încă are drumuri de pământ și nu are canalizare, a investit 500.000 de euro într-o pistă de biciclete. Primarul localității, însă, se mândrește cu această realizare și spune că i-a adus „o mare statisfacție”.

Comuna Santa Mare, din județul Botoșani, se află în apropiere de malurile Prutului, la doi kilometri de granița cu Republica Moldova. De curând s-au finalizat lucrările la cei 6 kilometri de pistă de biciclete, în condițiile în care comuna a asfaltat doar 2,5 kilometri din drumurile care o deservesc, potrivit Știri Botoșani.

„Imaginea zilei vine din Santa Mare. Nu avem asfalt, dar avem pistă de biciclete! În comuna Santa Mare au apărut pistele de biciclete, însă asfaltul se lasă așteptat”, a scris pe Facebook sursa citată, iar postarea s-a viralizat.

Primarul comunei, Anton Cristian, a explicat pentru Hotnews că a apărut o oportunitate de finanțare și că localitatea a fost „norocoasă” să o câștige. „Este o investiție în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, bani care sunt de la UE, din fonduri PNRR. Ulterior, finanțarea a fost luată de către Ministerul Dezvoltării. S-a ivit oportunitatea de a depune pentru piste de biciclete și comuna noastră a fost norocoasă și a câștigat o astfel de finanțare”.

El a mai explicat că drumurile în comună nu sunt asfaltate pentru că aceasta este condiționată de canalizare, dar că realizarea pistei de bicicletă nu a avut această condiție.

În plus, el consideră că pista le este utilă oamenilor din localitate: „Nu este o restricție că dacă este pistă de bicicletă să meargă doar cu bicicleta. Eu am o mare satisfacție, că am văzut și copii cu tricicleta și bătrâni care merg cu bastonașul la cumpărături pe pista respectivă. Investiția nu este recepționată, dar ea este deja în folosință. Și asta e cea mai bună dovadă că nu e investiție în zadar”.

„Chiar dacă cârcotașii spun ce spun, eu și echipa de proiecție de mândrim. Rămânem cu un lucru concret. Dacă nu luam noi cei 500.000 de euro, luau alți primari. Orice e binevenit. Aș vrea pe cineva care să vină cu 10 argumente să spună de ce nu trebuia să se fi făcut asta pe Santa Mare”, a mai spus primarul.