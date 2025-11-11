Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

1 minut de citit Publicat la 17:51 11 Noi 2025 Modificat la 18:09 11 Noi 2025

Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși FOTO: captură video YouTube/ Virtual Press

Mai nou, satul Vadu Dobrii, care intră în componența comunei Bunila din județul Hunedoara, are o pistă modernă de biciclete, lungă de 2,4 kilometri, cu asfalt impecabil.

Inițiativa este lăudabilă, dar cel puțin ciudată, având în vedere că satul Vadu Dobrii - situat la 60 de km de Hunedoara, în munții Poiana Ruscă - este una dintre cele mai izolate localități din România, care are drumuri din pământ. Pe lângă acest lucru, în sat locuiau doar 14 oameni în 2021. De asemenea, pista de biciclete trece printr-o pădure cu lupi și urși, potrivit adevărul.ro.

Construcția pistei de biciclete din Vadu Dobrii a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin componenta dedicată dezvoltării infrastructurii cicloturistice, cu un buget total de 247,5 milioane de euro pentru amenajarea a 3.000 de kilometri de trasee în România.

Romulus Stroia, primarul comunei Bunila din Ținutul Pădurenilor, a declarat pentru Ziarul Hunedoreanului în primăvara acestui an că a profitat de oportunitatea de a atrage fonduri pentru astfel de proiecte, prin programul dedicat pistelor de biciclete.

Între timp, pista de biciclete a fost finalizată. Problema este că prea puțini oameni au aflat de existența ei și deși puținii oameni din zonă speră că ea va atrage turiști, acest lucru pare deocamdată puțin probabil având în vedere că și accesul în sat se face pe drumuri de pământ, care sunt înfundate de noroi în cea mai mare parte a anului.