Fostul lider UDMR Takacs Csaba a murit într-un accident de tractor, la vârsta de 71 de ani. Mesajul lui Kelemen Hunor

1 minut de citit Publicat la 08:57 02 Mai 2026 Modificat la 08:59 02 Mai 2026

Fostul lider UDMR Takacs Csaba a murit într-un accident de tractor. Sursa foto: captură video

Fostul preşedinte executv al UDMR, Takacs Csaba, a murit în urma unui tragic accident, după ce a fost prins sub un tractor, la reşedinţa sa din satul Corneni, județul Cluj. Echipele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului de 71 de ani.

Takacs Csaba a fost mulți ani președintele executiv al UDMR, a fost de asemenea și parlamentar al uniunii în mai multe legislaturi.

Actualul președinte al UDMR, Kelemen Hunor a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant despre Takacs Csaba. Liderul UDMR a spus că Takacs Csaba i-a fost mentor, i-a fost un prieten loial și a fost un mare luptător pentru comunitatea maghiară.

„A fost inima comunităţii noastre, conştiinţa Uniunii noastre. El a fost tovarășul nostru etern de luptă. Mulți, foarte mulți oameni știau cine este, dar au fost mulți alții a căror viață a ajutat-o în atâtea feluri fără să-i știe numele.

Personal, îi pot mulțumi mult lui Takács Csaba: mi-a fost mentor, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai loial prieten. Această inimă a bătut de multe ori pentru noi, a bătut pentru noi și când oboseam și trebuie să tot bată în noi, pentru că mai este mult de lucru pentru această comunitate. Ce a început el trebuie să continuăm. Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească”, a transmis Kelemen.