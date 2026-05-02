Cererea lui Donald Trump de a retrage soldați americani din Germania a șocat Pentagonul

Publicat la 08:00 02 Mai 2026 Modificat la 08:00 02 Mai 2026

Soldați americani în Germania. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Anunțul făcut miercuri de Donald Trump că ia în calcul retragerea unor trupe americane din Germania i-a luat prin surprindere pe oficialii din domeniul apărării, care au încercat în grabă să afle dacă de această dată președintele chiar intenționează să își ducă amenințarea până la capăt, relatează Politico.

Postarea lui Trump pe rețeaua socială a fost prima ocazie în care mulți au auzit despre o posibilă nouă inițiativă de retragere a sute sau chiar mii de militari americani din Germania, potrivit a trei oficiali din domeniul apărării.

Anunțul e în contradicție cu o evaluare recent încheiată, desfășurată pe parcursul mai multor luni, privind desfășurarea globală a trupelor americane, care nu recomanda retrageri majore din Europa.

„Pentagonul nu se aștepta la asta și nu planifica nicio reducere de efective”, a spus un consilier parlamentar familiarizat cu situația.

„Dar trebuie să-l luăm în serios, pentru că a fost serios și în primul său mandat”, făcând referire la ordinul din iulie 2020 al lui Trump de retragere a 12.000 de militari americani din Germania, care nu a fost niciodată pus în aplicare.

Deși amenințări similare din trecut nu s-au concretizat, Trump și-a intensificat retorica anti-europeană în al doilea mandat, de la amenințări privind retragerea din NATO din cauza refuzului aliaților de a se alătura războiului cu Iranul până la avertismente că ar putea prelua controlul asupra Groenlandei.

Trump este iritat de remarcile lui Merz

Ultima amenințare la adresa alianței transatlantice vine la doar câteva zile după ce cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că SUA au fost „umilite” de Iran la masa negocierilor.

Trump a continuat să îl atace pe liderul german, joi, spunând că Merz ar trebui „să petreacă mai mult timp” pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a rezolva problemele energetice și de migrație ale Europei „și mai puțin timp interferând cu cei care elimină amenințarea nucleară iraniană”.

Postarea inițială a lui Trump a venit la câteva ore după o convorbire telefonică cu dictatorul rus, Vladimir Putin, care a susținut de mult timp reducerea numărului de trupe NATO în Europa. Ea a coincis și cu încheierea unei zile de întâlniri la Washington ale șefului apărării germane, generalul Carsten Breuer, cu oficiali americani, în cadrul cărora a fost discutată noua strategie de apărare a Berlinului.

Oficialii germani au reacționat cu surprindere la mesajele președintelui, după discuții productive cu omologii americani, a declarat un oficial german de rang înalt.

„Fiind cea mai mare economie a Europei, Germania are ambiția de a-și asuma un rol de lider mai important în cadrul NATO”, a spus Breuer. „Este clar pentru Germania că trebuie să preia mai multă responsabilitate pentru propria apărare”.

Declarațiile lui Trump au venit și în contextul în care secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, încheiase o vizită de două zile în poligoanele de antrenament din Germania.

Trump vorbește de retrageri de trupe din mai multe state NATO

Joi, președintele american a sugerat și posibilitatea retragerii trupelor din Spania și Italia. „De ce nu aș face-o?”, le-a spus jurnaliștilor. „Italia nu ne-a ajutat cu nimic. Iar Spania a fost groaznică. Absolut groaznică”.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că organizația „planifică pentru orice scenariu și este pe deplin pregătită să execute ordinele comandantului suprem la momentul și în locul alese de acesta”. Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Retragerea forțelor americane ar putea elimina un important factor de descurajare militară în fața unui Kremlin în curs de reînarmare, despre care oficialii europeni cred că s-ar putea pregăti să atace teritoriu NATO în anii următori. Amenințările lui Trump i-au iritat și mai mult pe liderii europeni, care analizează deja opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără implicarea SUA.

„Politica lui Trump bazată pe amenințări brutale și-a atins limitele”, a spus un oficial german. „Retorica sa nu mai convinge. Retragerea trupelor americane din Germania ar slăbi grav chiar Statele Unite și ne întrebăm când vor reveni adulții la conducere la Washington”.

O retragere rapidă ar fi dificil de pus în aplicare pentru un Pentagon deja implicat într-un conflict în curs cu Iranul.

Germania găzduiește între 35.000 și 40.000 de militari americani și oferă terenuri gratuite pentru baze, precum și forță de muncă locală pentru sprijinirea acestora.

Pentagonul operează din Germania două dintre principalele sale comandamente — Comandamentul European și Comandamentul pentru Africa — precum și cel mai mare spital militar american din afara teritoriului SUA.

„Există costuri de relocare, iar în funcție de destinație pot apărea costuri de construcție semnificative”, a explicat Todd Harrison, analist în domeniul bugetului apărării. „Nu avem infrastructură disponibilă în Polonia pentru a-i găzdui, așa că ar fi vorba de investiții pe termen lung.”

Mutarea acestor trupe, împreună cu familiile și echipamentele lor, ar fi costisitoare și din cauza lipsei de locuințe disponibile în SUA.

Prin retragerea trupelor, Trump ar pune în pericol capacitățile SUA

Forțele americane din Germania sunt esențiale pentru postura militară globală a SUA și pentru descurajarea nucleară. Bazele aeriene permit desfășurarea rapidă a trupelor în Orientul Mijlociu și Africa, iar infrastructura militară sprijină exerciții comune ale SUA și NATO.

Amenințările anterioare privind retragerea trupelor au fost criticate inclusiv de republicani din Congres, însă de această dată reacțiile au fost mai prudente.

„Trebuie să înțelegem mai bine strategia din spatele acestei idei”, a spus senatorul Kevin Cramer. „Ramstein este o bază strategică foarte importantă, așa că ar trebui să aflăm mai multe înainte de a lua în calcul o retragere. Poate este nevoie de o redistribuire a personalului”.

Legislația adoptată în decembrie interzice Pentagonului să reducă efectivele totale din Europa sub 76.000 de militari fără o evaluare a riscurilor și certificarea faptului că o astfel de măsură este în interesul securității SUA.

Chiar și recent, oficialii Pentagonului au lăudat eforturile Germaniei de a-și consolida apărarea, inclusiv planurile de a crește cheltuielile la 3,7% din PIB până în 2030. Germania va găzdui, de asemenea, primele fabrici europene pentru sistemele Patriot și intenționează să crească producția de rachete Stinger și muniție de artilerie de 155 mm.

Senatorul Mike Rounds a spus că nu crede că politica SUA în Europa s-a schimbat.

Președintele „a reacționat, probabil, la unele declarații ale oficialilor germani”, a spus Rounds. „Eu mă uit mai degrabă la acțiunile concrete decât la declarațiile publice”.