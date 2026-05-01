Trump anunță că vrea să reducă numărul de trupe americane și din Italia și Spania: „De ce nu?”

Publicat la 09:31 01 Mai 2026

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că ia în considerare să reducă numărul de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Întrebat de reporterii din Biroul Oval despre posibilitatea reducerii numărului de trupe americane din Spania şi Italia, preşedintele a răspuns afirmativ: „Probabil, probabil o voi face. De ce nu?”.

„Italia nu ne-a oferit niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a continuat el, reproşându-le aliaţilor din NATO că nu au venit în ajutorul Statelor Unite de la începutul conflictului declanşat pe 28 februarie de atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Trump acuză în special mai mulţi parteneri europeni că refuză să ofere orice sprijin militar sau logistic pentru operaţiunile desfăşurate de Washington în Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele SUA mai declarase cu o zi înainte că Washingtonul ia în considerare reducerea prezenţei trupelor în Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a provocat furia Casei Albe declarând că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi că iranienii i-au umilit pe americani în timpul negocierilor.

La modul general, republicanul a criticat aspru, în mod constant, de-a lungul celor două mandate ale sale, NATO, pe care o acuză că este excesiv dependentă de protecţia militară americană, agitând constant ameninţarea unei retrageri americane.

La sfârşitul anului 2025, Italia avea 12.662 de soldaţi americani activi, Spania 3.814 şi Germania 36.436, conform cifrelor oficiale.

„Departamentul de Război se va asigura că preşedintele are la dispoziţie opţiuni credibile, astfel încât aliaţii noştri să nu mai fie tigri de hârtie, ci să îşi joace pe deplin rolul”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Pentagonului, Kingsley Wilson, într-un e-mail către AFP săptămâna trecută.