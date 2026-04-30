Germania își întărește legăturile militare cu SUA, în timp ce ruptura dintre Donald Trump și Friedrich Merz se adâncește

Colonelul Joe Hilbert (stânga), din armata SUA, și generalul-maior Juergen-Joachim von Sandrart, din Bundeswehr, la un antrenament în Germania. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Germania integrează un ofițer american de rang înalt în structurile sale de comandă militară, într-un semn de cooperare strânsă care are loc în ciuda deteriorării relațiilor politice. Începând din octombrie, un colonel american va activa în cadrul Comandamentului Forțelor Terestre germane, într-un rol-cheie ca adjunct al șefului Diviziei de Operații, unde sunt planificate misiunile și sunt pregătite deciziile, au transmis armata germană și Pentagonul pentru Politico.

Asta plasează un ofițer american în cooperare directă cu omologii germani, în centrul forțelor terestre ale Germaniei. Scopul, a declarat un purtător de cuvânt al armatei germane, este „de a aprofunda și mai mult cooperarea germano-americană și de a optimiza capacitatea operațională comună în cadrul NATO”.

Există o tradiție a programelor de schimb cu ofițeri străini în Bundeswehr, însă o astfel de integrare profundă în structurile de comandă de bază este neobișnuită — și are loc într-un moment în care relațiile dintre președintele american, Donald Trump, și cancelarul german, Friedrich Merz, se deteriorează vizibil.

Statele Unite trimit ofițeri să lucreze alături de armatele aliate, iar ofițeri din țările partenere servesc frecvent ca adjuncți ai comandanților superiori în unități americane. Astfel de ofițeri au rol atât de observatori, cât și de participanți cu anumite atribuții de comandă, scopul fiind consolidarea relațiilor dintre armate. Decizia privind această numire în Germania a fost luată în urmă cu câțiva ani.

Generalul-locotenent Christian Freuding, șeful armatei germane, a declarat că desemnarea colonelului american reprezintă o extindere a cooperării bilaterale: „Integrarea unui ofițer american de rang înalt în Divizia noastră de Operații este, de asemenea, o expresie a încrederii noastre reciproce și profunde.”

Și partea americană a vorbit de dimensiunea strategică a acestei decizii. Există un acord pentru schimbul de ofițeri pe o bază „foarte selectivă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a armatei SUA, locotenent-colonel Vonnie Wright.

Ofițerul va fi repartizat la cartierul general al armatei germane și se va concentra pe îmbunătățirea interoperabilității „în sprijinul NATO și al cerințelor bilaterale”.

SUA își recalibrează prezența militară în Europa

Deși ambele părți spun că această numire demonstrează relațiile strânse dintre cele două armate, ea indică și faptul că SUA își recalibrează prezența militară în Europa și au nevoie de un ofițer de rang înalt pe teren în acest proces, a spus Nico Lange, expert în apărare și fost oficial în ministerul german al apărării.

„Mai ales în această etapă, un ofițer american integrat în statul major este de mare ajutor”, a spus Lange.

La nivel politic, relațiile dintre SUA și Germania s-au deteriorat în ultimele zile. Trump l-a atacat public pe Merz, marți, acuzându-l că a evaluat greșit amenințarea reprezentată de Iran. Merz spusese anterior că SUA au fost „umilite” de regimul iranian.

Trump a pus în mod repetat sub semnul întrebării utilitatea NATO, care a stat la baza arhitecturii de securitate europene după cel de-Al Doilea Război Mondial. Aliații europeni se tem că SUA ar putea retrage o parte din trupele de pe continent; Pentagonul, pentru prima dată în decenii, nu are în plan să publice mult-așteptata revizuire a desfășurării trupelor în străinătate.

Această incertitudine determină țările europene să își asume un rol mai mare în propria apărare — un proces impulsionat și de Strategia Națională de Apărare a SUA din 2026, care prevede că partenerii trebuie „să preia conducerea în fața amenințărilor care sunt mai puțin severe pentru noi, dar mai serioase pentru ei, cu un sprijin esențial, dar mai limitat, din partea Statelor Unite”.

Bundeswehr-ul, a spus Lange, va trebui să preia capabilități care până acum au depins în mare măsură de SUA. „Este mai bine să gestionăm această tranziție împreună, într-un spirit de parteneriat”, a spus el.

Deși nivelul de senioritate al acestei numiri americane este o noutate, armata germană colaborează deja strâns cu mulți dintre aliații săi. Acest lucru este deosebit de vizibil în cooperarea strânsă cu forțele olandeze, ale căror brigăzi sunt, în unele cazuri, complet integrate în diviziile germane. Există, de asemenea, o cooperare strânsă germano-olandeză la nivel de comandă.

Astfel de structuri sunt văzute drept un model pentru apărarea europeană, care rămâne ferm ancorată în NATO, chiar dacă relația tradițională de securitate cu SUA se schimbă.