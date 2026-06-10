Iranul le trimite un mesaj țărilor din Golf, după ce le-a atacat cu rachete: "Au responsabilitatea legală și morală"

2 minute de citit Publicat la 09:18 10 Iun 2026 Modificat la 09:18 10 Iun 2026

Rachetă balistică. Iranul a atacat statele din zona Golfului Persic după noile lovituri ale SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Teheranul a îndemnat, miercuri, țările din zona Golfului Persic să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificându-și astfel noile lovituri asupra statelor vecine ce găzduiesc baze ale SUA, relatează Agerpres, care citează AFP.

Într-un comunicat, Ministerul de Externe iranian a invocat "responsabilitatea legală și morală a tuturor țărilor din regiune" de a împiedica armata americană și Israelul să le utilizeze teritoriul sau instalațiile pentru planificarea, organizarea, executarea sau susținerea unor acțiuni ostile împotriva republicii islamice.

Ministerul amenință că Iranul "nu va ezita să-și exercite dreptul inerent la legitima apărare", țintind în special baze și instalații logistice utilizate pentru operațiuni împotriva sa.

SUA au atacat Iranul în cursul nopții de marți spre miercuri, iar regimul de la Teheran a răspuns prin atacuri asupra vecinilor săi pe teritoriul cărora se află obiective americane, punând și mai mult la încercare un armistițiu fragil și negocierile vizând încheierea războiului.

Ca răspuns pentru doborârea unui elicopter militar american, armata SUA au lovit apărarea antiaeriană iraniană, stații de control de la sol și instalații radar de supraveghere lângă Strâmtoarea Ormuz, a declarat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe platforma X.

Ce țări a atacat Iranul după noile lovituri ale Statelor Unite

Teheranul a atacat baze ale SUA din regiunea Golfului inclusiv cu rachete balistice, potrivit agențiilor de presă iraniene.

Potrivit relatărilor, apărarea antiaeriană a Kuweitului a fost activată, în timp ce sirenele de alarmă s-au auzit și în Bahrain.

De asemenea, Iranul ar fi vizat și ținte din Iordania.

La rândul său, armata americană și-a descris loviturile drept un răspuns "proporțional" la doborârea unui elicopter Apache de către Iran în largul coastei Omanului.

Forțele americane au fost puse în situația de a se apăra împotriva unei "agresiuni iraniene nejustificate", a explicat CENTCOM.

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat anterior Iranul pentru doborârea elicopterului și a anunțat represalii.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a calificat riposta americană la acțiunile Iranului drept "foarte puternică, foarte puternică".

Ce au lovit americanii în Iran

Conform relatărilor presei americane, atacurile în Iran au fost efectuate în trei valuri și au vizat aproximativ 20 de locații.

Agențiile de presă iraniene au relatat despre explozii în orașul Sirik de pe țărmul Strâmtorii Ormuz și în insula Qeshm, printre altele.

De asemenea, au existat informații despre ținte lovite în zona din jurul orașului Bandar Abbas.

Potrivit agenției de presă iraniene Tasnim, două rezervoare de apă au fost lovite într-un district din Sirik, perturbând alimentarea locală cu apă potabilă.

Iranul a avertizat că nicio amenințare nu va rămâne fără răspuns.

Armata americană a descris loviturile drept măsuri de autoapărare, în timp ce armata Iranului le-a calificat drept un pretext "subțire".

"Forțele noastre armate puternice nu vor lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns", a transmis ministrul de externe iranian Abbas Araghchi într-o postare pe platforma X.

"Părăsiți regiunea noastră dacă vreți să fiți în siguranță. Istoria Golfului Persic are multe capitole despre soarta cumplită a străinilor intruși", a adăugat Araghchi în această postare.