„În multe zone, luăm deja de la flămânzi pentru a da celor care mor de foame”. Milioane de oameni suferă din cauza războiului din Iran

Pentru prima dată în istoria raportului, foametea extremă a fost declarată simultan în două locuri – Gaza și Sudan. sursa foto: Getty Images

Efectele războiului din Iran ar putea împinge alte milioane de oameni vulnerabili în foamete acută, a declarat pentru CNN Carl Skau, directorul executiv interimar al Programului Alimentar Mondial.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a dus la o creștere puternică a prețului combustibilului, ceea ce face operațiunile organizației mult mai costisitoare. Scumpirea combustibilului a dus și la creșterea prețurilor alimentelor în întreaga lume. În același timp, livrările de îngrășăminte din Golf, esențiale pentru culturile agricole din țări precum Sudanul, au fost blocate din cauza perturbării acestei rute maritime importante.

Situația este cu atât mai gravă pentru o organizație care era deja nevoită să ia decizii extrem de dificile din cauza reducerilor mari de finanțare.

„În multe locuri, luăm deja de la cei flămânzi pentru a le da celor care mor de foame”, a spus Skau.

Programul Alimentar Mondial depinde de donațiile guvernelor și s-a confruntat cu o scădere puternică a finanțării, inclusiv din partea Statelor Unite, principalul său donator. Până luni, contribuția SUA pentru 2026 era de aproximativ 731 de milioane de dolari. În 2024, aceasta depășise 4 miliarde de dolari.

Skau a explicat că, în cele mai sărace țări, atunci când prețul alimentelor crește cu 20-30%, oamenii ajung să mănânce cu 20-30% mai puțin.

În martie, organizația umanitară avertizase că alte 45 de milioane de persoane s-ar putea confrunta cu foamete acută până în iulie, dacă prețul petrolului rămâne peste 100 de dolari pe baril. Acum, Skau spune că efectele au început deja să se vadă pe teren, în țări precum Sri Lanka, Somalia și Afganistan.

Chiar dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide mâine, impactul nu ar dispărea imediat, a avertizat Skau. „Va fi nevoie de timp pentru revenire”, a declarat el pentru CNN, într-un interviu recent acordat la Washington. „Sperăm ca acest conflict să se încheie și ca strâmtoarea să se redeschidă mâine. Dar este clar că țările bogate trebuie să intervină și să ajute la reducerea impactului acestei crize asupra celor mai vulnerabili”, a spus el.

Reducerile de finanțare au limitat capacitatea organizației de a-i ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie. Spre deosebire de alte crize, precum războiul din Ucraina sau pandemia de Covid, Skau spune că de această dată nu a existat o creștere a contribuțiilor.

„Anul trecut, finanțarea a scăzut cu 40% față de anul precedent”, a spus Skau, fost diplomat suedez. El a devenit șef interimar al organizației săptămâna trecută, după plecarea lui Cindy McCain, și ocupă funcția de director operațional al Programului Alimentar Mondial din mai 2023.

„Spunem: «Bine, ajutăm gospodăriile conduse de femei care au mai mult de cinci copii?» Asta înseamnă că cele cu patru copii nu primesc ajutor”

Chiar înainte de izbucnirea războiului din Iran, organizația se confrunta cu nevoi tot mai mari în întreaga lume. În Sudan, 20 de milioane de oameni nu au acces sigur la hrană, în Liban, sute de mii de persoane au fost strămutate, iar în Ucraina, în ultimii doi ani, au avut loc peste 20 de incidente care au afectat puncte de distribuție, depozite, vehicule ale Programului Alimentar Mondial sau bunuri ale partenerilor săi. La sfârșitul lunii mai, un atac cu rachetă a lovit un depozit al organizației din Dnipro, Ucraina.

Creșterea costurilor și scăderea finanțării au făcut aceste probleme și mai greu de gestionat. Skau a vorbit despre o zonă din Sudanul de Sud afectată de foamete, unde ajutorul poate ajunge doar pe calea aerului, o soluție foarte scumpă. „Dacă menținem acest pod aerian, consumăm foarte multe resurse, până în punctul în care nu mai putem interveni” în alte zone ale țării aflate în criză alimentară, a spus el. „Nu ne-am mai confruntat cu astfel de alegeri până acum.”

În timpul unei vizite recente în Afganistan, Skau a spus că echipele de pe teren încercau să stabilească pe cine mai poate ajuta Programul Alimentar Mondial, în condițiile resurselor limitate.

„Nu avem resurse pentru a ajuta toate gospodăriile conduse de femei cu copii din această provincie. Așadar, ce facem? Spunem: «Bine, ajutăm gospodăriile conduse de femei care au mai mult de cinci copii?» Asta înseamnă că cele cu patru copii nu primesc ajutor, deși știm că impactul asupra lor va fi uriaș”, a explicat el. „Acestea sunt discuțiile pe care le avem acum, din cauza reducerilor și a efectelor lor.”

Guvernul Statelor Unite rămâne cel mai mare donator al Programului Alimentar Mondial, dar, sub administrația Trump, finanțarea pentru ajutorul umanitar, inclusiv pentru organizație, a scăzut.

Skau a declarat pentru CNN că Programul Alimentar Mondial este „recunoscător” pentru contribuția Statelor Unite, dar a adăugat că organizația va continua să ceară mai mult sprijin.

„Vom discuta și despre ce pot face Statele Unite pentru a-i determina și pe alții să contribuie mai mult”, a spus el. Skau a subliniat că este în interesul Statelor Unite să combată foametea la nivel global, deoarece „o lume flămândă este o lume instabilă”. „Cred că există un acord larg, în rândul americanilor și nu numai, că niciun copil nu ar trebui să meargă la culcare flămând. Copiii nu ar trebui să moară de foame”, a spus el.