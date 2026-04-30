Trump s-a supărat pe Merz și anunță că vrea să retragă din trupele staționate în Germania

Publicat la 08:18 30 Apr 2026 Modificat la 08:18 30 Apr 2026

Trump s-a supărat pe Merz și anunță că vrea să retragă din trupele staționate în Germania. Foto: Getty Images

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că ia în considerare reducerea numărului de trupe americane staţionate în Germania, după o serie de critici dure la adresa cancelarului german, Friedrich Merz, cu privire la războiul din Iran, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

„Statele Unite studiază şi ia în considerare în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a scris preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump a lansat marţi un atac usturător la adresa cancelarului german, acuzându-l pe Truth Social că „nu ştie despre ce vorbeşte” în legătură cu Iranul.

Friedrich Merz afirmase luni că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în Iran şi a adăugat că Teheranul „umileşte” prima putere mondială.

Cancelarul „consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară. Nu ştie despre ce vorbeşte”, s-a revoltat Donald Trump.