O dronă rusească a intrat în spaţiul României, în zona Chilia, după noi atacuri ale Moscovei în Ucraina. Armata a ridicat două avioane

1 minut de citit Publicat la 08:07 02 Mai 2026 Modificat la 08:09 02 Mai 2026

Ministerul Apărării a transmis, sâmbătă dimineaţă, că o dronă rusească a pătruns pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, noaptea trecută, după un atac cu 20 de drone al Moscovei în Ucraina. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar ISU a trimis un mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea.

"În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina).

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail.

Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea", a comunicat MApN.

Mesaj Ro-Alert trimis şi vineri

De asemenea, ministerul Apărării Naţionale anunţase, vineri dimineaţă, că a fost emis un mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea, ca urmare a unui nou atac cu drone al Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România. Un grup de 9 drone care se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei a fost detectat, fără a fi depistat în spaţiul nostru aerian.

Autorităţile au precizat că explozii au fost raportate la Izmail si Kilia, pe malul ucrainean al Dunării.

Iar sâmbăta trecută a fost alertă maximă în Galaţi, după ce mai multe fragmente dintr-o dronă cu explozibil au căzut peste o gospodărie. Armata a ridicat două aernoave de la sol.

Jandarmieria şi Poliţia au primit ordin să înceapă evacuările localnicilor de urgenţă. Zona a fost securizată de militari. Drona rusească a fost detonată tot sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe drumul naţional DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.