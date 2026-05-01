Mesaj Ro-Alert trimis în Tulcea, după un atac cu nouă drone al Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România

2 minute de citit Publicat la 08:09 01 Mai 2026 Modificat la 08:09 01 Mai 2026

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, vineri dimineaţă, că, în cursul nopţii, a fost emis un mesaj Ro-Alert în nordul judeţului Tulcea, ca urmare a unui nou atac cu drone al Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei fluviale cu România. Un grup de 9 drone care se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei a fost detectat, fără a fi depistat în spaţiul nostru aerian.

Autorităţile au precizat că explozii au fost raportate la Izmail si Kilia, pe malul ucrainean al Dunării.

”Ca urmare a detectării unui grup de 9 drone ce se îndrepta către spaţiul aerian al Ucrainei, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.36, mesaj RO-Alert. Sistemele de supraveghere nu au depistat semnale radar în spaţiul aerian naţional. Au fost raportate explozii pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail si Kilia”, a comunicat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 4.03. Mesajul Ro-Alert a fost trimis la 03:36.

”În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopţii, în jurul orei 03:36, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgenţă 112, prin care s-au solicitat informaţii suplimentare”, a informat ISU Tulcea.

Sâmbătă, o dronă rusească s-a prăbuşit peste o gospodărie în Galaţi

Sâmbăta trecută, a fost alertă maximă în Galaţi, după ce mai multe fragmente dintr-o dronă cu explozibil au căzut peste o gospodărie. Armata a ridicat două aernoave de la sol. Jandarmieria şi Poliţia au primit ordin să înceapă evacuările localnicilor de urgenţă. Zona a fost securizată de militari. Drona rusească a fost detonată tot sâmbătă, într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, fiind oprită circulaţia autovehiculelor pe drumul naţional DN 26, situat în apropiere, timp de 15 minute înainte de detonarea controlată efectuată de către autorităţi.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după Summitul Inițiativei celor Trei Mări din Croația, că incidentul cu drona rusească prăbușită sâmbătă într-o gospodărie din Galați este unul neobișnuit, subliniind că România își consolidează capacitatea de apărare și lucrează la îmbunătățirea sistemelor de protecție.

Șeful statului a adăugat că România colaborează cu parteneri precum Statele Unite și Marea Britanie pentru dezvoltarea unor sisteme moderne de drone și anti-dronă, adaptate la evoluțiile rapide din domeniu.