Donald Trump a declarat pentru Axios că un acord SUA-Iran va fi semnat "în câteva ore", după ce a fost întârziat

1 minut de citit Publicat la 21:25 14 Iun 2026 Modificat la 21:26 14 Iun 2026

Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat duminică pentru site-ul Axios că semnarea unui acord cu Iranul va avea loc "în câteva ore", după ce procesul a fost întârziat – potrivit lui – de loviturile Israelului asupra Beirutului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Asta a dat totul peste cap. A întârziat semnarea cu câteva ore. Asta trebuia să aibă loc acum. De acum este prevăzut să aibă loc în câteva ore", a declarat el într-o discuţie telefonică cu un jurnalist de la Axios.

Donald Trump nu şi-a ascuns frustrarea cu privire la premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care a spus că l-ar fi mustrat.

"Eram furios. Nu are niciun pic de bun simţ. I-am spus asta", a indicat el.

Liderul republican şi-a exprimat regretul mai devreme pe reţeaua sa Truth Social în legătură cu aceste lovituri israeliene efectuate duminică asupra periferiei sudice a Beirutului, bastionul grupării Hezbollah proiranian, soldate cu trei morţi.

"Atacul din această dimineaţă la Beirut nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales în această zi specială în care suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul", a scris el.

Israelul a afirmat că a acţionat astfel ca ripostă la tiruri ale Hezbollah asupra teritoriului său din nord.

"Israelul are dreptul să se apere împotriva ameninţărilor, dar atacul la care a reacţionat a fost de o amploare foarte limitată şi neînsemnat", a apreciat preşedintele american în acest mesaj.

Principalul negociator iranian acuzase anterior SUA, după aceste lovituri, că nu-şi respectă angajamentele, ceea ce riscă - potrivit lui - să compromită convorbirile între Washington şi Teheran.

Semnarea acestui acord ar deschide calea negocierilor asupra detaliilor tehnice, notează AFP.