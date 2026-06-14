Trump şi Putin au vorbit la telefon şi s-au pus de acord ca emisarii americani să se deplaseze "în curând" în Rusia

Donald Trump, preşedintele SUA, şi Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a telefonat duminică omologului său american, Donald Trump, pentru a-l felicita cu ocazia împlinirii a 80 de ani şi pentru a discuta despre conflictele în Ucraina şi în Iran, precum şi despre apropiata vizită a emisarilor Wshingtonului în Rusia, a indicat Kremlinul, citat de AFP, conform Agerpres. Liderul de la Casa Alba i-a precizat lui Putin că că este gata să contribuie la încheierea conflictului în Ucraina.

"Convorbirea s-a axat în principal pe situaţia privind protocolul de acord în curs de elaborare între SUA şi Iran. Donald Trump a spus că un acord este aproape", a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, consilier al Kremlinului.

Iuri Uşakov a mai indicat că "s-a convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent implicaţi strâns în problemele iraniene, vor reveni în curând în Rusia".

Trump i-a spus lui Putin că este gata să contribuie la încheierea conflictului în Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a transmis duminică preşedintelui rus Vladimir Putin că "încheierea conflictului în Ucraina este esenţială şi că este gata să ofere ajutor", au relatat agenţiile de presă ruse, citându-l pe consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, relatează Reuters, conform Agerpres.



"În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, Donald Trump a subliniat din nou că încetarea ostilităţilor este esenţială", le-a declarat Uşakov jurnaliştilor, potrivit unor surse.



Donald Trump " a spus că este pregătit să colaboreze cu partenerii europeni şi cu Kievul, inclusiv în cadrul discuţiilor de la summitul G7", a adăugat consilierul Kremlinului, referindu-se la summitul Grupului celor şapte cele mai industrializate ţări din lume, ale cărui lucrări vor începe luni la Evian, în Franţa.



Uşakov a mai spus că emisarii SUA, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de SUA menite să pună capăt războiului în Ucraina, vor efectua în curând o nouă vizită în Rusia.



Eforturile diplomatice pentru încetarea războiului din Ucraina au ajuns într-un impas, întrucât Washingtonul rămâne concentrat asupra conflictului din Iran.



În cadrul unei convorbirii telefonice duminică, Trump şi Putin au discutat despre cele mai recente eforturi diplomatice menite să conducă la un acord privind conflictul din Iran, a declarat Uşakov. "S-a discutat despre situaţia legată de memorandumul dintre Statele Unite şi Iran", a spus acelaşi consilier al preşedintelui rus. "Donald Trump a declarat că (părţile) se apropie de un acord şi că se aşteaptă ca rezultatele negocierilor dificile, dar vor fi încununate în cele din urmă de succes, să poată fi făcute publice".



Uşakov a mai spus că Putin l-a felicitat pe Trump cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani într-un mod "informal", notează Reuters.