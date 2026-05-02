Cât costă motorina şi benzina sâmbătă, 2 mai. Motorina se apropie din nou de 10 lei pentru un litru

1 minut de citit Publicat la 09:26 02 Mai 2026 Modificat la 10:46 02 Mai 2026

Sursa foto: Getty Images

Preţul carburanţilor comercializaţi la pompă, în România, a crescut sâmbătă, 2 mai. Astfel, benzina standard se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 9 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns 9,79 de lei pe litru. Sunt scumpiri de câţiva bani, raportat la preţurile de vineri. Un litru de GPL se vinde cu 4,34 lei/L.

Combustibilul premium se comercializează şi acesta la preţuri ridicate, evident. Benzina premium costă 9,63 lei pe litru, la unele companii, iar motorina premium a ajuns la 10,58 lei pe litru.

Politico: Europa nu știe cât combustibil mai are

În timp ce companiile aeriene își lasă avioanele la sol, iar oficialii îndeamnă cetățenii să reducă naveta, efortul Europei de a preveni penuriile cauzate de războiul din Iran se confruntă cu un obstacol neașteptat: nimeni nu știe cât combustibil are de fapt continentul.

Războiul din Iran crește factura la combustibili fosili ai Europei și amenință să blocheze aprovizionarea cu energie prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pentru petrol și gaze. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că acest conflict costă UE aproape 500 de milioane de euro pe zi în costuri energetice mai mari, chiar dacă președintele american Donald Trump le-a ordonat consilierilor săi să se pregătească pentru o blocadă prelungită a Iranului, care ar putea perturba și mai mult piețele energetice globale.

„În Europa, avem angajamente pentru lunile mai și iunie... ce se întâmplă ulterior este greu de prevăzut”, a declarat Tobias Meyer, director executiv al DHL Group, la începutul acestei luni.