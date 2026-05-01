Cât costă motorina şi benzina vineri, 1 mai. Carburanţii s-au scumpit cu 20 de bani. Petrolul ajunsese, joi, la 126 de dolari barilul

1 minut de citit Publicat la 11:13 01 Mai 2026 Modificat la 11:13 01 Mai 2026

Cât costă motorina şi benzina vineri, 1 mai. / Foto: GettyImages

Motorina şi benzina s-au scumpit în România, în medie, cu 20 de bani, faţă de ziua precedentă. Astfel, vineri, 1 mai, un litru de benzină standard costă în ţara noastră 8,98 lei/L la unele staţii din Bucureşti, în timp ce motorina standard se comercializează cu 9,67 lei/L. Un litru de GPL costă 4,23 lei. Prețul petrolului crescuse, joi, la 126 de dolari barilul, după vestea că Trump se pregătește să atace din nou Iranul. Totuși, prețul a scăzut din nou la 114 dolari pe parcursul zilei.

Carburanţii premium s-au scumpit şi ei proporţional. Benzina premium se vinde, la pompă, cu 9,4 lei/L, iar motorina premium costă 10,35 lei/L.

Prețul petrolului a crescut la 126 de dolari barilul

Prețul la petrol a sărit la cel mai înalt nivel al său din ultimii patru ani după apariția unor informații conform cărora Donld Tump se pregătește să atace din nou Iranul. Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape șapte procente, depășind 126 de dolari per baril, după care a scăzut din nou ușor.

Comandamentul Cental al Armatei SUA (CENTCOM) a pregătit un plan pentru un val de „bombardamente scurte și intense” împotriva Iranului, o încercare de a reporni negocierile blocate cu regimul de la Teheran, a scris Axios, anterior.

Prețurile la energie au tot crescut toată săptămâna, în condițiile în care pare că negocierile de pace s-au blocat din nou, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Țițeiul Brent a atins punctul de 126,31 dolari per baril, joi, cel mai mare preț al său din ultimii patru ani. Ultima oară a crescut la un astfel de nivel când Rusia invadat Ucraina în februarie 2022.

Totuși, prețul a scăzut din nou la 114 dolari pe parcursul zilei. Schimbarea bruscă a prețului petrolului a fost explicată parțial prin apropierea termenului-limită pentru contractele futures, adică acorduri de cumpărare sau vânzare a unui activ la o dată stabilită în viitor.