Prețul petrolului a crescut la 126 de dolari barilul, după informația că Trump se pregătește să atace din nou Iranul

Prețul la petrol a sărit la cel mai înalt nivel al său din ultimii patru ani după apariția unor informații conform cărora Donld Tump se pregătește să atace din nou Iranul, relatează BBC.

Prețul țițeiului Brent a crescut cu aproape șapte procente, depășind 126 de dolari per baril, după care a scăzut din nou ușor.

Comandamentul Cental al Armatei SUA (CENTCOM) a pregătit un plan pentru un val de „bombardamente scurte și intense” împotriva Iranului, o încercare de a reporni negocierile blocate cu regimul de la Teheran, a scris Axios, anterior.

Prețurile la energie au tot crescut toată săptămâna, în condițiile în care pare că negocierile de pace s-au blocat din nou, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Țițeiul Brent a atins punctul de 126,31 dolari per baril, joi, cel mai mare preț al său din ultimii patru ani. Ultima oară a crescut la un astfel de nivel când Rusia invadat Ucraina în februarie 2022.

Totuși, prețul a scăzut din nou la 114 dolari pe parcursul zilei.

Schimbarea bruscă a prețului petrolului a fost explicată parțial prin apropierea termenului-limită pentru contractele futures, adică acorduri de cumpărare sau vânzare a unui activ la o dată stabilită în viitor.

Contractul Brent pentru livrare în iunie a expirat joi, ceea ce a contribuit la scăderea prețului, a explicat Naveen Das, analist la Kpler. Contractul pentru iulie, mai tranzacționat, se situa la un nivel mai scăzut, în jur de 110 dolari pe baril.

Posibilă reluare a ostilităților în weekend

Relatarea Axios, care citează surse anonime, spune că valul de lovituri propus ar viza probabil și infrastructura.

Un alt plan ar viza preluarea controlului asupra unei părți a Strâmtorii Ormuz pentru a permite reluarea transportului comercial, mai informează Axios, adăugând că o astfel de operațiune ar putea implica și trupe la sol.

Între timp, o declarație atribuită liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamanei, afirmă că Iranul va securiza Strâmtoarea Ormuz și va elimina „abuzurile inamicului asupra căii navigabile”.

Declarația lui Khamanei, de joi, mai spune că „un nou capitol” pentru regiune a început să prindă contur de la declanșarea războiului.

Statele Unite au anunțat că vor menține blocada asupra porturilor iraniene atât timp cât regimul iranian continuă să amenințe navele care încearcă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, perturbând grav fluxurile globale de energie.