De ce ajungem să urâm jobul? Semnalele unui mediu toxic care transformă munca într-un calvar

1 minut de citit Publicat la 10:00 01 Mai 2026 Modificat la 10:05 01 Mai 2026

Relațiile tensionate sau presiunea constantă pot transforma orice job într-un factor de stres major. foto: pexels.com

De Ziua Muncii, tot mai mulți români își pun aceeași întrebare: cum putem transforma jobul dintr-o obligație zilnică într-o sursă de echilibru și satisfacție? Specialiștii atrag atenția că relația noastră cu munca are un impact direct asupra sănătății și calității vieții.

Psihologul Oana Mihalcea a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre faptul că starea de bine la locul de muncă nu înseamnă neapărat „fericire” în sens absolut, ci mai degrabă echilibru și sens. „Cei care sunt implicați și pentru care munca are un sens trăiesc mai bine, sunt mai longevivi și au o stare de sănătate mai bună”, spune specialistul.

Unul dintre cele mai frecvente dileme rămâne alegerea între un salariu bun și un job care aduce satisfacție personală. Răspunsul nu este unul simplu. „Până la un anumit nivel, care asigură nevoile de bază, este important și cât câștigăm. Dincolo de acest prag, contează valorile personale și dacă ceea ce facem are sens pentru noi”, explică psihologul. Cu alte cuvinte, banii sunt esențiali la început, dar nu pot compensa pe termen lung lipsa sensului sau a echilibrului.

Mediul toxic: semnele care nu trebuie ignorate

Un alt aspect esențial este climatul de la locul de muncă. Relațiile tensionate sau presiunea constantă pot transforma orice job într-un factor de stres major. „Nu ne mai putem concentra, dimineața devine un calvar, iar grijile legate de muncă nu dispar nici în timpul liber”, enumeră Oana Mihalcea printre semnele unui mediu toxic.

În astfel de situații, chiar și un job bine plătit sau interesant își pierde valoarea. Ziua Muncii nu este doar o celebrare simbolică, ci și un moment de reflecție asupra drepturilor și echilibrului dintre viața personală și cea profesională.

„Indiferent cât îți place ceea ce faci, dacă nu păstrezi echilibrul și nu îi dai sistemului nervos timp să se deconecteze, ajungi la burnout”, avertizează specialistul.

Cine este responsabil pentru starea de bine

Potrivit psihologului, starea de bine la job nu ține exclusiv de angajat sau angajator, ci este un efort comun. „Este un cumul. Contează disciplina personală și grija față de propria viață, dar și mediul în care lucrăm și relațiile cu colegii”, mai spune aceasta.

De 1 Mai, mesajul specialiștilor este clar: munca poate contribui la o viață mai lungă și mai echilibrată, dar doar dacă există sens, relații sănătoase și un echilibru real între viața profesională și cea personală.