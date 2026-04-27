Elevi din mai multe școli au învățat la „Ora fără diabet” cum să mănânce sănătos

România este pe primul loc în Europa la obezitatea infantilă. Mai grav, cazurile de diabet de tip 2 în rândurile copiilor sunt în creștere. În cadrul proiectului „Ora fără diabet - parteneriat pentru un viitor sănătos” elevi de la mai multe școli din Ilfov învață despre importanța unui stil de viață echilibrat, care include alimentație corectă, mișcare și mai puțin timp petrecut în fața ecranelor.

În total, peste 1,5 milioane de români au diabet. Programul a ajuns şi la Școala Gimnazială nr. 1 din Ciorogârla, unde elevii au luat parte la ateliere de nutriție și activități sportive interactive. Inițiativa aparține Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială PLAN B.

Elevii au învățat cum trebuie să arate farfuria lor

La Școala Gimnazială Nr. 1 Ciorogârla, „Ora fără diabet” a început cu un atelier de nutriție organizat sub forma unui joc. Elevii s-au împărțit în trei echipe și s-au prefăcut că participă la o emisiune culinară.

Sarcina lor: să prepare un mic dejun al campionilor din toate grupele alimentare și o gustare perfectă pentru școală care să le ofere energie pentru mai mult de jumătate de oră așa cum fac snacks-urile procesate.

Copiii au fost încântați și de joc și de informațiile pe care le-au primit:

„Alimentația sănătoasă ne face viața mai frumoasă.”

„Mi s-a părut că a fost o oră tare, informativă”

Cum mișcarea este esențială pentru un stil de viață sănătos, elevii au avut parte și de un concurs pe biciclete staționare personalizate. Apoi au răspuns la o serie de întrebări.

„Este adevărat sau fals că trebuie să faci cel puțin 30 de minute de sport pentru a începe să arzi grăsimi?

Fals!”

„Pentru copii este foarte important să învețe să gatească și să își aleagă alimentați. Îi va ajuta pe viitor să facă alegeri corecte. Mișcarea este esențială pentru că ei sunt energici și pentru a le susține activitatea intră nutriția prima dată și mișcarea fizică care formează obiceiuri mici pe termen lung”, a explicat Robert Strugariu, nutriţionist dietetician la Asociaţia Plan B.

Sedentarismul și obezitatea contribuie la creșterea cazurilor de diabet în rândul copiilor, iar timpul petrecut pe device-uri poate deveni un obstacol pentru un stil de viață sănătos, motiv pentru care, aceștia au luat parte la un experiment prin care au descoperit ce efecte are folosirea telefonului înainte de culcare.

„E foarte obositor, mă dor ochii rău.”

„E ciudat, te stresează la un moment dat.”

„E greu să adormi, sunt multe lumini”.

„Este o inițiativă extrem de valoroasă pentru că e vorba de prevenție, nu de intervenție. Copiii trebuie să înțeleagă că sănătatea se construiește zi de zi prin alegeri simple: ce mănânci, cât de miști, cât dormi”, a spus și Maria Gabriela Ilisie, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Ciorogârla.

Campania „Ora fără diabet” a fost inițiată în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, ca parte a unui demers dedicat promovării unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și adolescenților.