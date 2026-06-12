Oamenii de știință avertizează că numărul aisbergurilor de pe glob este în creștere. Există temeri legate de „efectul Titanic”

Un studiu publicat recent în „Nature” arată că de la începutul anilor 2000, numărul aisbergurilor din Arctica a crescut dramatic. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Într-un studiu publicat în revista „Nature”, experții au explicat modul în care topirea ghețarilor duce la factori care contribuie la creşterea numărului de aisberguri, inclusiv eliberarea de noi sedimente care modifică viața marină și creează noi riscuri pentru transportul maritim.

Un studiu publicat recent în „Nature” arată că de la începutul anilor 2000, numărul aisbergurilor din Arctica a crescut dramatic, ducând la modificări ale fundului mării și la noi riscuri pentru planetă. Cauza este din nou criza climatică, care, odată cu creșterea temperaturilor, are impact asupra destabilizarii ghețarilor mari, precum cei din nord-estul Groenlandei sau din unele zone din Arctica rusă, relatează publicaţia La Repubblica.

Modificările

Ghețarii au conservat resturi, roci, sedimente și diverse elemente timp de milenii. Cu toate acestea, în Arctica, care uneori se încălzește de trei ori mai repede decât media din alte părți ale Pământului, aisbergurile se desprind și, în timp, acestea plutesc în derivă. Aisbergurile poartă aceste elemente, care, în timp și pe măsură ce se topesc, eliberează sedimente în adâncuri, creând un substrat dur pe fundul mării care devine astfel un nou habitat pentru viață, alterând existența comunităților de specii din adâncurile mării.

Un studiu realizat de o echipă de cercetare condusă de Institutul Alfred Wegener și de Institutul Oceanografic Woods Hole a detaliat această schimbare în revista „Nature”. Experții explică, de asemenea, modul în care creșterea aisbergurilor are impact și asupra pescuitului și a traficului maritim.

Cercetătorii au fost însă deosebit de surprinși de ceea ce au observat în urmă cu cinci ani.

Vârfurile aisbergurilor aproape negre

Într-o expediție în strâmtoarea Fram, Dr. Melanie Bergmann, biolog la Centrul Alfred Wegener Helmholtz pentru Cercetări Polare și Marine (AWI), a început să observe ceva neobișnuit în timp ce zbura peste un grup de aisberguri cu un elicopter. „Unele aisberguri transportau cantități neobișnuit de mari de resturi și, de sus, păreau aproape negre”, a explicat aceasta. Așa că au colectat mostre din rocile de pe aisberguri, „tone de rocă care pluteau în derivă în Oceanul Arctic, la sute de kilometri distanță de orice ghețari”.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit că, chiar și la adâncimi de peste 2.500 de metri, acumulări ale acestor roci puteau fi observate pe fundul mării.

Biodiversitatea în adâncurile mării

„Unde odinioară existau doar pietre izolate de diferite dimensiuni, acum găsim acumulări mult mai mari, adesea în grupuri mici. Și cu fiecare piatră nouă, se creează o așezare permanentă pe fundul mării: bureți, anemonele și alte animale care preferă substraturile dure se pot stabili acolo. Drept urmare, biodiversitatea din adâncurile mării este în creștere, iar viața de pe fundul mării se schimbă”, a precizat Kirstin Meyer-Kaiser, om de știință la Institutul Oceanografic Woods Hole (WHOI).

Cu toate acestea, detaliile acestei analize nu au oferit un răspuns dacă acest lucru este posibil din cauza creșterii numărului de aisberguri prezente.

Schimbările climatice

Printr-o abordare interdisciplinară care a combinat glaciologia, oceanografia și biologia, au fost analizate observaţiile realizate timp de 40 de ani de-a lungul Strâmtorii Fram, şi s-a descoperit că, de la începutul anilor 2000, „un număr tot mai mare de aisberguri a traversat strâmtoarea și în grupuri din ce în ce mai mari: o indicație că depunerea de pietre urmează un model sistematic legat de schimbarea climei”.

Impactul crizei climatice a fost apoi demonstrat prin simulări care arată cum aisbergurile, în calotele glaciare din ce în ce mai dinamice și în retragere, sunt transportate mai rapid spre refluxul arctic, unde au un contact mai mare cu apele deschise, ceea ce, la rândul său, accelerează topirea lor.

Riscuri mai mari pentru navigație și pescuit

În același timp, prezența tot mai mare a aisbergurilor prezintă riscuri crescute pentru transportul maritim și pescuit., „de exemplu, pentru navele de croazieră și navele comerciale, care călătoresc din ce în ce mai mult prin gheață sau în apropierea marginii acesteia, precum și pentru explorarea petrolului și gazelor”, a precizat Thomas Krumpen, adăugând că „odată cu deplasarea pescuitului spre nord, bolovanii depuși recent în zone mai puțin adânci ar putea reprezenta, de asemenea, un risc pentru pescuitul cu traul de fund în viitor”.

Însă, așa cum a explicat pentru La Repubblica glaciologul Massimo Frezzotti, fost președinte al Comitetului Glaciologic Italian, „Cu noile tehnologii și radar, cu siguranță nu mai suntem la nivelul Titanicului. Pe scurt, putem naviga. Adevărata problemă este că Groenlanda, la fel ca Antarctica, se micșorează din ce în ce mai mult: creșterea numărului de aisberguri duce astfel la o înmuiere a apelor oceanice, cu o probabilă reducere a circulației marine, ale cărei riscuri și efecte va trebui să le studiem.”

Înălţarea nivelului mării

În plus, potrivit lui Frezzotti, „încălzirea globală atât a atmosferei, cât și a oceanului provoacă topirea foarte rapidă a aisbergurilor, în special a straturilor inferioare care conțin sedimente. Nu știm ce impact va avea acest lucru, dar este sigur că, așa cum se întâmplă cu topirea Groenlandei, de exemplu, va duce și la creșterea nivelului mării, declanșând o serie de consecințe periculoase.”

Per ansamblu, toate aceste descoperiri, cum ar fi prezența crescută a aisbergurilor pe planetă, evidențiază interconexiunile strânse dintre procesele de pe uscat și cele din adâncurile mării, amintindu-ne cum activitățile umane și emisiile care modifică clima pot avea un impact direct asupra unui sistem arctic deja extrem de sensibil la noul climat.