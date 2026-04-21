Campania „Ora fără diabet” continuă. Elevii descoperă secretele unui stil de viață sănătos

România se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a cazurilor de obezitate infantilă și diabet de tip 2, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului alimentației dezechilibrate și asupra lipsei de mișcare, din cauza cărora copiii au probleme de sănătate. Pentru a promova un stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată, sport și odihnă departe de ecrane, continuăm și în acest an campania „Ora fără diabet. Parteneriat pentru un viitor sănătos”. Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B.

La Liceul cu Program Sportiv Helmut Duckadam din Clinceni s-a desfășurat „Ora fără diabet”, care a debutat cu modulul de nutriție, desfășurat sub forma unui joc interactiv de tip cooking show. Elevii au fost împărțiți în trei echipe și au avut misiunea de a crea o farfurie sănătoasă din diverse ingrediente.

Mișcarea joacă și ea un rol esențial în menținerea sănătății, iar elevii s-au întrecut pe biciclete staționare personalizate, combinând energie, distracție și spirit de competiție.

Și device-urile pot fi o mare piedică în calea unui stil de viață sănătos, iar de aceea copiii au trecut printr-un alt experiment, în care au urmărit singuri ce se întâmplă atunci când stau pe telefon înainte să adoarmă.

„Este a doua școală pe care o vizităm în acest sezon de proiect Ora fără diabet, anul 2 de proiect. Ne-am bucurat, de asemenea, să vedem copiii de gimnaziu care sunt interesați de nutriție, de sport și au fost foarte atenți atunci când le-am vorbit despre impactul ecranelor asupra somnului. Au aflat ce înseamnă lumina albastră și cum ecranele le fură, efectiv, somnul”, a declarat Raluca Costache, project manager Asociația PLAN B.

Campania „Ora fără diabet” este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

„Este un proiect extraordinar de important pentru elevii noștri. Faptul că au primit atâtea informații legate de alimentația sănătoasă, de un program de alimentație, un program pe care ei să îl respecte pe viitor, și informații legate de activitatea fizică. Este foarte important pentru ca aceștia să crească sănătos”, a afirmat și Cristina Bencu, directorul Liceului Sportiv Helmut Duckadam din Clinceni.

Proiectul „Ora fără diabet. Parteneriat pentru un viitor sănătos” continuă și în alte școli din județul Ilfov.