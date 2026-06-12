Via Transilvanica a devenit oficial traseu pedestru de interes naţional. Care sunt beneficiile pentru turiști

Traseu inclus în Via Transilvanica. Terra Borza Teutonica porneşte din Viscri şi e lung de 170 de kilometri. Sursa foto: Facebook/ CJ Brașov

Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional, printr-un ordin semnat de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.

„Am semnat ordinul prin care Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes naţional! Cu peste 1.630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul şi Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiştii şi iubitorii de natură în comunităţi, susţine afacerile locale, promovează patrimoniul cultural şi natural al României şi creează oportunităţi economice în zone care au nevoie de dezvoltare”, a transmis ministrul, vineri, într-o postare pe Facebook.

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Ce înseamnă asta

Potrivit ministrului, recunoaşterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecţie pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreţinerea traseului, siguranţă mai mare pentru turişti şi responsabilităţi concrete pentru autorităţile locale din cele 10 judeţe pe care le traversează.

„Această decizie este şi o recunoaştere a muncii extraordinare depuse de Asociaţia Tăşuleasa Social şi de toţi cei care au contribuit la construirea acestui proiect devenit simbol naţional”, a precizat Irineu Darău.

De asemenea, autorităţile locale de pe traseu vor avea obligaţii privind întreţinerea şi protejarea acestuia, iar legislaţia prevede sancţiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.

„România are nevoie de proiecte care unesc comunităţi, valorifică patrimoniul şi generează dezvoltare locală. Via Transilvanica este unul dintre ele”, consideră ministrul de resort.