Un măr himeră, jumătate roșu și jumătate galben, a apărut într-un supermarket. Oamenii se înghesuie să îl vadă și îl ating pentru noroc

Merele himeră sunt rezultatul unei mutații genetice rare. Sursa foto: Sunshine Corner Market

Vizitatori curioși se înghesuie la un magazin de produse alimentare din Noua Zeelandă pentru a vedea un măr himeră rar, care este pe jumătate roșu și pe jumătate galben.

Mărul, ale cărui culori sunt împărțite aproape perfect pe mijloc, a fost descoperit într-un lot de mere Red Braeburn livrat la mijlocul lunii mai la Sunshine Corner Market, din suburbia Mairehau a orașului Christchurch, potrivit publicației UPI.

Merele himeră, despre care se crede că sunt mai puțin de unul dintr-un milion de fructe, sunt rezultatul unei mutații genetice care face ca mărul să se dezvolte din celule provenite din două structuri genetice diferite.

Proprietara magazinului, Heather, a declarat că mărul a devenit un adevărat mic star local.

„Oamenii au mers acasă, le-au povestit partenerilor despre el, iar aceștia nu i-au crezut, așa că s-au întors împreună să-l vadă”, a declarat ea pentru publicația New Zealand Herald. „Mulți sunt foarte entuziasmați și i-au făcut fotografii. Pur și simplu le-a captat imaginația.”

Unii clienți cer să atingă mărul pentru noroc

Heather a spus că acesta este primul măr bicolor de acest fel pe care l-a văzut vreodată.

„Suntem în domeniu de foarte mult timp și nu am mai văzut niciodată unul asemănător”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, unii clienți au cerut chiar să atingă mărul pentru noroc înainte de a participa la diverse concursuri.

Heather a mai precizat că durata de conservare a fructului a fost prelungită prin păstrarea sa la frigider, însă se apropie momentul în care va trebui luată o decizie: fie mărul va fi conservat permanent, fie va fi tăiat pentru a se vedea cum arată în interior.